Napoli si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella storia del club. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sabato 1 agosto andrà in scena “Napoli 100”, il grande evento organizzato dalla SSC Napoli per celebrare il Centenario, una manifestazione fortemente voluta dal presidente Aurelio De Laurentiis e pensata per coinvolgere l’intera città.

Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il General Manager Business Area della SSC Napoli, Tommaso Bianchini, ha illustrato tutti i dettagli dell’iniziativa ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, definendola un appuntamento destinato a lasciare il segno. «Vogliamo dare al mondo un’altra cartolina. Napoli sta vivendo un momento storico eccellente. In questi cent’anni era stata rappresentata dagli occhi degli altri, ma ora è Napoli che vede il mondo e si riappropria del suo stesso sguardo: oggi Napoli è il centro del mondo».

Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Centenario sarà molto più di una semplice celebrazione sportiva. «Il centenario sarà un manifesto culturale e il Napoli diventa il primo ambasciatore di Napoli. Vogliamo celebrare la millenaria tradizione puntando su quattro elementi principali: il popolo, la musica, il teatro e il cinema e poi il club, la nostra società sportiva», ha spiegato Bianchini.

Tra i protagonisti della serata ci sarà anche una rappresentanza della squadra. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport riferisce che saranno presenti Massimiliano Allegri, il capitano Giovanni Di Lorenzo, Pasquale Mazzocchi, Sam Beukema, Antonio Vergara, Scott McTominay, Matteo Politano, David Neres e Kevin De Bruyne, che anticiperà il proprio rientro dopo il Mondiale per prendere parte all’evento.

Accanto ai protagonisti del presente ci saranno anche numerose leggende della storia azzurra. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, grazie alla collaborazione con Napoli Legends parteciperanno oltre venti ex calciatori, coinvolti in una simbolica staffetta generazionale. Tra gli abbinamenti previsti figurano Giovanni Di Lorenzo con Giuseppe Bruscolotti, Antonio Vergara con Marek Hamsik, Scott McTominay con Alemao e David Neres con Antonio Careca. All’evento prenderanno parte anche ex allenatori e dirigenti, tra cui Francesco Calzona e Filippo Fusco.

Il programma prenderà il via alle 19:26 con un grande corteo che partirà da Piazza Carità per raggiungere Piazza Plebiscito attraversando Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo e Piazza Trieste e Trento. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport spiega che la sfilata sarà animata da sette quadri musicali, quattro quadri artistici, quattrocento artisti, cento bambini in processione, duecento musicisti e cento attori chiamati a raccontare i cento anni di storia del Napoli.

L’arrivo in Piazza Plebiscito è previsto alle 20:26, quando inizierà lo spettacolo principale, affidato alla conduzione di Alessandro Siani e Serena Autieri.

Per assistere all’evento sarà necessario prenotare gratuitamente il proprio posto attraverso TicketOne. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori della prenotazione.

La festa proseguirà dalle 22:30 con la “Notte Azzurra”, uno spettacolo di luci e proiezioni artistiche che illuminerà il Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel Sant’Elmo e Castel dell’Ovo. Piazza Municipio ospiterà inoltre il Pizza Village del Centenario, con un maxi schermo per seguire tutta la manifestazione. A partire dalle 20:26, il club offrirà gratuitamente, insieme ai propri partner, migliaia di tranci di pizza margherita e bevande ai partecipanti.