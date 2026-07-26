Corriere dello Sport: “Lobotka carica il Napoli: Allegri trasmette energia, vogliamo rendere fieri i tifosi”

Stanislav Lobotka si prepara a vivere un’altra stagione da punto di riferimento del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco, arrivato in azzurro nel gennaio 2020, è pronto a essere ancora il regista della squadra anche sotto la guida di Massimiliano Allegri, dopo essere stato protagonista dei recenti successi del club.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Lobotka ha espresso tutta la propria soddisfazione per il percorso vissuto con la maglia del Napoli. «Sono molto felice di essere qui: è la mia seconda famiglia e sono davvero orgoglioso di giocare per questa squadra», ha dichiarato il centrocampista ai microfoni di Sky.

Nel corso dell’intervista, come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo slovacco ha parlato anche del primo impatto con Massimiliano Allegri, sottolineando l’atmosfera positiva creata dal nuovo allenatore. «Allegri è sempre positivo e molto sorridente, cerca di trasmetterci la sua energia sin dal primo giorno. È un grande allenatore ed è un piacere stare in campo con lui: la mia impressione è che voglia lavorare molto con la palla, cosa che mi piace».

Sul piano tattico, Lobotka ha assicurato la massima disponibilità ad adattarsi alle richieste del tecnico. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riporta infatti le parole del regista azzurro: «Posso agire in un centrocampo a due o a tre, decide il tecnico, non è un problema. Non è importante il mio modo di giocare, ma come funziona la squadra».

L’attenzione è poi rivolta alla prossima amichevole contro la Carrarese, occasione utile per riscattare la sconfitta contro l’Arezzo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Lobotka ha invitato tutti alla calma, ricordando che la squadra è ancora nel pieno della preparazione estiva. «Non è stata la nostra migliore partita, sono d’accordo, ma in questa fase della preparazione è davvero difficile allenarsi ogni giorno e trovare contemporaneamente la condizione. Stiamo lavorando per crescere sotto tutti i punti di vista e vogliamo dimostrare subito che la direzione è quella giusta».

Infine, il centrocampista ha evitato di soffermarsi sulle questioni legate al proprio futuro, nonostante un contratto ancora valido per due stagioni. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport conclude riportando il messaggio lanciato da Lobotka ai tifosi: «Adesso non penso al futuro ma solo a recuperare bene ogni giorno: vogliamo rendere fieri i nostri tifosi, dando il massimo e combattendo fino alla fine in ogni competizione».