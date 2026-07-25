F1 Budapest: Norris in pole, Leclerc 2° e Hamilton 5° dopo penalizzazione.

Lando Norris in Pole Position al Gran Premio d’Ungheria

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – La magia del circuito ungherese ha riservato grandi emozioni con Lando Norris che conquista la pole position per il Gran Premio d’Ungheria. Il pilota McLaren ha mostrato un’ottima prestazione, chiudendo le qualifiche con un tempo di 1’17″207, il suo 17esimo pole in carriera e il primo di questa stagione. Nonostante una bandiera gialla che ha fatto temere per il finale, Norris è riuscito a ottenere il miglior tempo proprio all’ultimo momento, superando le due Ferrari.

Lewis Hamilton aveva la pole position a portata di mano, dopo averla conquistata nell’ultima edizione del Gran Premio d’Ungheria nel 2023, ma ha visto il suo sogno svanire per soli 12 millesimi, grazie all’ottima prestazione di Norris. Hamilton ora partirà dalla seconda fila accanto a Charles Leclerc, terzo in griglia con un distacco di 0″238, mentre Andrea Kimi Antonelli chiude la quarta posizione a +0″272. La battaglia in pista si preannuncia intensa, con i piloti Ferrari pronti a dare del filo da torcere a Norris.

George Russell, pilota della Mercedes, non ha brillato come previsto, chiudendo le qualifiche in settima posizione. Max Verstappen, campione del mondo in carica, sembra avere delle difficoltà e partirà dalla sesta posizione, seguito dalla seconda McLaren di Oscar Piastri. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi).

Pena per Hamilton e le Conseguenze sulla Griglia

In una notizia che ha sorpreso i tifosi, Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza. La sanzione è arrivata a causa di un’incursione che ha impedito a Oscar Piastri di completare il suo giro lanciato durante l’ultima parte delle qualifiche. Questo errore costerà caro a Hamilton, che scivola così in quinta posizione. Sarà quindi Charles Leclerc a prendere il suo posto in prima fila accanto a Lando Norris, aumentando le tensioni tra le squadre.

La partenza da posizioni arretrate non complica solo la gara di Hamilton, ma aumenta l’abilità strategica richiesta a tutti i piloti coinvolti. Le Ferrari, pronte a sfruttare ogni opportunità, potrebbero avere un vantaggio significativo alla partenza dal secondo posto. Il team McLaren, dal canto suo, spera di sostenere l’ottimo momento di Norris e Piastri e lottare per una volata in alto.

Domenica, il Gran Premio d’Ungheria inizierà alle 15:00, e il clima di attesa tra i tifosi è palpabile. Con il circuito ungherese noto per le sue curve tecniche e le possibilità di sorpassi, i piloti si preparano a dare il massimo. I fan delle Rosse sono fiduciosi di vedere Leclerc e Hamilton (nonostante la penalizzazione) competere in modo aggressivo sin dal semaforo verde, mentre i sostenitori della McLaren sperano per una gara splendida.

Le qualifiche hanno messo in evidenza il talento e la determinazione dei piloti. Ora, la vera sfida sarà la gestione della gara, dove la strategia, la tempistica dei pit stop e la capacità di reagire ai cambiamenti improvvisi in pista saranno cruciali per il successo. Le previsioni meteorologiche annunciano un clima caldo, elemento che potrebbe influenzare le performance delle vetture.

In generale, ci si aspetta una gara emozionante, caratterizzata da sorpassi e colpi di scena, con il pubblico di Budapest che non vede l’ora di tifare i propri beniamini. Ricordiamo che la scuderia della Ferrari storicamente ha sempre avuto un buon feeling con questo tracciato, rendendo l’attesa ancora più elettrizzante.

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-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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