Nations League di Volley: Brasile supera Italia in semifinale al tie-break in un match combattuto.

L’Italia Saluta il Sogno di un Tris al Volleyball Nations League 2026

MACAO (CINA) (ITALPRESS) – L’Italia, con l’intento di raggiungere la quarta finale in cinque anni, ha visto svanire il sogno di realizzare un storico tris al Volleyball Nations League 2026. La semifinale contro il Brasile si è rivelata una battaglia intensa, con l’Azzurra che cede il passo a un grande avversario, perdendo con un punteggio di 2-3 (25-21; 21-25; 24-26; 25-22; 12-15). La stella brasiliana Ana Cristina ha guidato la squadra, risultando determinante nella vittoria carioca.

Nonostante l’ottimo inizio nel primo set, le ragazze allenate da Julio Velasco dovranno ora concentrarsi per la medaglia di bronzo, sfidando domani la perdente tra Turchia e Cina. Velasco ha schierato il sestetto titolare: Orro in palleggio, Antropova come opposto, Sylla e Nervini come schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro, e Fersino libero. L’incontro è iniziato in modo equilibrato, con intense giocate da entrambe le parti. Diana ha aperto le danze, mentre Nervini, Fahr e Rosamaria facevano salire il punteggio (3-3).

Un Incontro Carico di Emozioni

Le giocate brillanti di Fahr, Sylla e Nervini, insieme ai colpi di Ana Cristina e Bergmann, hanno reso la partita avvincente. Tuttavia, Antropova ha impiegato tempo per entrare in partita. Il blocco di Rosamaria ha portato il Brasile avanti di un punto, ma Sylla ha ripristinato l’equilibrio (16-16). Qui comincia un serrato scambio di punti, con l’Italia che riesce a portarsi in vantaggio grazie a un’accoppiata tra Antropova e Fahr per il 20-18. Nonostante la resistenza brasiliana, le Azzurre riescono a chiudere il primo set sul 25-21, mostrando un grande spirito di squadra.

Nel secondo set, tuttavia, il Brasile recupera subito terreno. Rosamaria e Ana Cristina prendono in mano le redini dell’attacco, e l’Italia perde contatto, chiudendo il set sul 21-25. Il terzo parziale inizia con Velasco che riprova a cambiare le carte in tavola inserendo Egonu. La partita continua a oscillare tra le due squadre, mantenendo vivo l’interesse del pubblico presente nel palazzetto. Persino di fronte a svantaggi, l’Italia continua a lottare. La determinazione di Nervini, assieme a giocate misurate di Egonu, ha tenuto l’Italia nelle immediate vicinanze dei brasiliani.

Il terzo set giunge a un punto cruciale, con l’Italia che riesce a trovare la parità sul 20-20 grazie a un’ottima difesa e un attacco deciso. Dopo un’intensa serie di scambi, Riesce a portarsi in vantaggio, ma il Brasile risponde con vigore per chiudere il set 24-26. Il quarto set segna una ripresa per l’Italia, che scatta in avanti, trovando ritmo e sintonia tra le proprie schiacciatrici. La squadra azzurra si trova in vantaggio 12-7, con Egonu che si dimostra determinante.

Finale Al Cardiopalma nel Tiebreak

Nonostante il tentativo del Brasile di rientrare, l’Italia gioca con intelligenza, mantenendosi in vantaggio. Tuttavia, il Brasile riprende terreno e il set si chiude sul 25-22, portando la partita al tiebreak. Nel quinto set, il Brasile sembra più fresco e deciso; con Roberta e Rosamaria che si dimostrano incisive, il punteggio segna un 4-8 a favore delle sudamericane. Ma l’Italia non si arrende e colpisce con determinazione grazie a tre muri consecutivi.

Antropova fa segnare il punto del pareggio a 10-10, mentre le due squadre continuano a scambiare colpi. Rosamaria e Ana Cristina, però, riescono a dare il colpo decisivo, chiudendo il set sul 12-15 e portando il Brasile in finale.

Il sogno azzurro di un altro titolo si interrompe, ma la squadra ha dimostrato grande cuore e impegno, mostrando un potenziale promettente per il futuro. Domani, sfideranno per il bronzo in una competizione che rimarrà nella memoria dei tifosi di volley.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).