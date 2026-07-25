Eboli: arrestato un tunisino di 26 anni per omicidio, ha confessato al giudice.

Omicidio del giornalista: fermato un 26enne tunisino

SALERNO (ITALPRESS) – Un grave delitto ha scosso la comunità di Eboli, dove il corpo di un giornalista è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo nel quartiere Cioffi. Le indagini hanno portato all’arresto di un 26enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare nel nostro Paese, che ha confessato l’omicidio. Attualmente, l’uomo è detenuto presso la casa circondariale di Salerno, in attesa della convalida del fermo da parte del Gip.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno hanno avuto un’importante accelerazione grazie al lavoro dei Carabinieri del Nucleo Investigativo. In pochi giorni, sono riusciti a risalire all’identità del presunto assassino, grazie all’analisi di un’impronta digitale trovata sull’auto della vittima e ai tabulati telefonici che rivelano i contatti tra i due uomini.

Il progetto di indagini geo-satellitari condotto dai Carabinieri di Salerno, in collaborazione con il Reparto Indagini Tecniche del ROS, ha consentito di individuare il tunisino nella zona di Cioffi. Tuttavia, per trovarlo fisicamente, sono stati necessari due giorni di ricerche. Le operazioni hanno visto anche il contributo dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, che ha aiutato a rintracciarlo in un edificio isolato e abbandonato.

La dinamica dell’omicidio: un incontro fatale

La ricostruzione della tragedia ha rivelato che il giornalista e il tunisino si conoscevano da tempo. Nella giornata in cui è avvenuto il delitto, i due si erano sentiti e successivamente incontrati. Durante questo incontro, è scoppiata una violenta lite. Secondo quanto ipotizzato dai Carabinieri, il tunisino avrebbe aggredito il giornalista colpendolo ripetutamente, infliggendogli fratture in diverse parti del corpo.

Dopo la brutale aggressione, il 26enne avrebbe utilizzato una coperta e materiale vegetale per dare fuoco al corpo della vittima. Questo orribile atto ha sollevato un’ondata di indignazione tra i cittadini e ha fatto emergere la necessità di un maggiore controllo e sicurezza nelle strade.

La tempestività delle indagini e l’efficienza delle Forze dell’Ordine hanno portato a un arresto rapido, ma non sono mancati commenti e richieste di intervento da parte di figure politiche. Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha espresso il suo ringraziamento alle Forze dell’Ordine per la prontezza con cui hanno agito e ha sottolineato l’importanza di schierare più militari a tutela delle città italiane.

Reazione della politica e prospettive future

Salvini ha dichiarato su X che “l’assassino vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani”. Questa affermazione ha alimentato il dibattito sull’immigrazione e sulla sicurezza nel Paese. Il Vicepremier ha invitato a un potenziamento della presenza militare sul territorio, affermando che “Nessuna persona perbene può avere paura di avere donne e uomini in divisa ovunque”.

La richiesta di un maggiore controllo e di misure preventive è diventata centrale nel discorso pubblico dopo quest’episodio tragico. Le forze politiche stanno esaminando proposte per garantire una maggiore sicurezza e prevenire simili atrocità in futuro.

Il tragico omicidio del giornalista ha riacceso le polemiche sulle politiche di sicurezza in Italia e sulla gestione dell’immigrazione. È compito delle istituzioni garantire che vengano trovate soluzioni efficaci per proteggere i cittadini e garantire la giustizia.

Il caso resterà senza dubbio al centro dell’attenzione mediatica e politica, mentre la comunità e le autorità locali cercano risposte e un ritorno alla normalità dopo questo atroce avvenimento.

Fonti: Italpress, Carabinieri di Salerno

FONTE ITALPRESS

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