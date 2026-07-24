Gazzetta dello Sport: “Manna apre al nuovo centrale: il Napoli accelera per un leader in difesa”

L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha cambiato improvvisamente le priorità del Napoli. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha ammesso che il club dovrà intervenire sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri un difensore centrale di livello, capace di ricoprire subito un ruolo da titolare e da leader della retroguardia.

Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, Manna ha affrontato senza sottrarsi il tema dell’emergenza difensiva. «L’infortunio di Buongiorno ci ha colti un po’ alla sprovvista, pensavamo di essere coperti in quel ruolo avendo già cinque centrali e potendo adattare Olivera. La patologia di Beukema, invece, si trascina dalla scorsa stagione e rientrerà verso la fine del ritiro di Castel di Sangro», ha spiegato il dirigente azzurro, confermando che il club sta valutando le possibili soluzioni sul mercato senza voler agire con eccessiva fretta.

Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la ricerca è orientata verso un difensore già pronto per competere ad alti livelli. Federico Gatti continua a essere uno dei profili maggiormente graditi ad Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus. Tuttavia, la trattativa non si presenta semplice, sia per i rapporti tra i due club sia per le valutazioni economiche dell’operazione.

Tra i candidati resta vivo anche il nome di Oumar Solet. Vincenzo D’Angelo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, sottolinea che l’Udinese è disponibile ad ascoltare eventuali offerte, ma solo davanti a una proposta ritenuta adeguata. Il Napoli, dal canto suo, continua a monitorare anche il mercato internazionale nella speranza che, dopo Ferragosto, possano aprirsi opportunità favorevoli legate agli esuberi dei principali club europei, magari con formule economicamente sostenibili.

La linea della società, ribadita da Manna e riportata dalla Gazzetta dello Sport, resta comunque improntata all’equilibrio finanziario. «Dobbiamo mantenere determinati parametri. In passato abbiamo investito tanto perché potevamo farlo e possiamo ancora investire, ma gli obiettivi non cambiano e la rosa non verrà indebolita», ha assicurato il direttore sportivo.

Sul fronte della rosa attuale, Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport evidenzia come il Napoli consideri incedibili i propri leader di centrocampo. Manna ha escluso qualsiasi ipotesi di partenza per Frank Anguissa: «Per noi è un giocatore importante, ha un contratto e non vedo la necessità di negoziare adesso. Insieme a lui decideremo il futuro, ma per noi è fondamentale». Nessun dubbio anche su Kevin De Bruyne: «Le sue parole non mi sono piaciute, ne parleremo, ma fa parte del progetto».

Diversa la situazione nel reparto offensivo. Lucca dovrà conquistarsi la conferma sul campo, mentre su Lukaku ogni valutazione sarà rinviata al termine delle vacanze. «Parleremo anche con lui», ha spiegato Manna, consapevole che il pesante ingaggio del centravanti belga rappresenta un elemento da considerare nelle strategie del club.

Infine, il mercato in entrata resta momentaneamente in stand-by anche per gli altri obiettivi. Exequiel Zeballos e Costantino Favasuli continuano a essere monitorati, ma ogni decisione dipenderà dalle condizioni economiche delle operazioni. «Zeballos mi piace, è un giocatore forte. Se ci saranno le condizioni, lo faremo. Se ci aspetterà, lo aspetteremo», ha concluso Manna. Per Vincenzo D’Angelo e la Gazzetta dello Sport, però, la priorità assoluta resta una sola: regalare ad Allegri un nuovo leader per la difesa il prima possibile.