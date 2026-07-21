Corriere dello Sport: “Vergara: «Rinnovo vicino e sogno Champions». Politano: «Voglio chiudere la carriera a Napoli»”

Antonio Vergara si prende la scena nella serata dedicata all’incontro tra il Napoli e i tifosi a Dimaro. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta il tradizionale appuntamento in Piazza Madonna della Pace, dove i sostenitori azzurri hanno rivolto domande ai calciatori, dando vita a un botta e risposta ricco di spunti sul presente e sul futuro della squadra.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il protagonista assoluto è stato Antonio Vergara, che ha rassicurato tutti sul proprio futuro in azzurro. «Al rinnovo manca poco, poco…», ha dichiarato il centrocampista, facendo riferimento all’accordo ormai vicino per il prolungamento del contratto fino al 2031, con tre opzioni annuali che potrebbero estenderlo fino al 2034. Alla domanda sul suo più grande sogno, la risposta ha acceso l’entusiasmo dei tifosi: «Vorrei vincere la Champions con il Napoli».

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Vergara ha parlato anche del proprio percorso di crescita. Il giovane azzurro ha spiegato di sentirsi chiamato a ricoprire un ruolo sempre più importante all’interno della squadra, pur consapevole delle responsabilità che comporta vestire la maglia del Napoli. Ha ricordato come nella passata stagione abbia cercato soprattutto di imparare dai compagni più esperti e ha raccontato che la sua popolarità è cambiata dopo il gol realizzato contro il Chelsea. Indimenticabile anche la rete segnata all’esordio da titolare in Champions League al Maradona, un’emozione che ha definito difficile da descrivere.

Parlando del nuovo allenatore, Vergara ha spiegato che sta ancora conoscendo Massimiliano Allegri. Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, riporta anche le sue parole sul ruolo ricoperto in questi primi giorni di ritiro: il centrocampista sta lavorando prevalentemente da mezzala. Non sono mancati i riferimenti alla Nazionale e al movimento calcistico italiano, con Vergara che ha ammesso come, rispetto alla Spagna, i giovani italiani debbano ancora colmare parte del divario, pur riconoscendo il valore dei talenti presenti nel panorama nazionale.

Grande affetto anche per Matteo Politano, accolto calorosamente dai tifosi dopo i successi conquistati con la maglia azzurra. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport riferisce che l’esterno offensivo ha ribadito la volontà di continuare a dare tutto per il Napoli: «Per questa maglia daremo ancora una volta il massimo». Politano ha poi espresso un desiderio molto chiaro: vincere un altro scudetto, entrare definitivamente nella storia del club e concludere la propria carriera in azzurro. Sul lavoro svolto con Allegri, ha evidenziato come in questa fase ci sia maggiore utilizzo del pallone rispetto alla passata stagione, caratterizzata da un’intensità atletica superiore. Riguardo ai numerosi infortuni dello scorso anno, ha ammesso che nemmeno i giocatori sono riusciti a spiegarsene le cause, augurandosi che questa stagione possa essere diversa.

Durante l’incontro è intervenuto anche Sam Beukema, ancora impegnato nel percorso di recupero fisico. Il difensore ha definito Napoli una città unica e ha indicato come obiettivo quello di arrivare il più in alto possibile. Dopo aver sfiorato il titolo nella scorsa stagione, ha spiegato che la squadra vuole tornare a conquistare lo scudetto.

Infine, anche Alisson ha condiviso le proprie emozioni con i tifosi. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport racconta che il brasiliano ha rivelato di aver accettato immediatamente la proposta del Napoli, definendo il club un sogno. Ha ricordato con emozione il suo primo gol in maglia azzurra e ha espresso l’augurio di regalare ai tifosi un successo speciale nella stagione del Centenario.