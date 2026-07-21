Corriere dello Sport: “Napoli, Buongiorno sarà operato: stop di 3-4 mesi, Allegri perde un pilastro della difesa”

Il Napoli dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno per un lungo periodo. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che il consulto specialistico sostenuto dal difensore a Barcellona con il professor Ramon Cugat ha confermato la necessità di un intervento chirurgico al ginocchio destro, cancellando definitivamente l’ipotesi di una terapia conservativa. Una notizia pesante per Massimiliano Allegri, che rischia di perdere uno dei cardini della difesa per circa quattro mesi.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il Napoli ha ufficializzato l’esito della visita specialistica attraverso una nota diffusa dopo l’allenamento pomeridiano. Gli esami hanno evidenziato la necessità di procedere con un intervento di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione sarà eseguita nei prossimi giorni e, salvo complicazioni nel decorso post-operatorio, i tempi di recupero sono stimati tra i tre e i quattro mesi.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo la comunicazione del club è arrivato anche il messaggio del difensore sui social. Buongiorno ha confessato di aver vissuto un momento di forte sconforto alla notizia dell’operazione, ma ha ribadito la volontà di reagire con determinazione. Nel suo messaggio ha richiamato lo spirito dei napoletani, ricordando le proprie origini familiari campane: «La forza dei napoletani sta nel non abbattersi davanti alle difficoltà. Adda passà ‘a nuttata e io lo so: passerà. Tornerò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia».

Per Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, si tratta di un duro colpo sia per il giocatore sia per il progetto tecnico di Allegri. Buongiorno era destinato a ricoprire un ruolo centrale nella nuova difesa azzurra dopo essere stato il difensore più impiegato da Antonio Conte nella scorsa stagione e il quinto calciatore della rosa per minuti giocati e presenze complessive, con 42 partite e 3.149 minuti. A inizio giugno il centrale era già stato operato allo stesso ginocchio a Lione per l’asportazione di una cisti che lo aveva limitato nel finale della passata stagione, ma il nuovo problema rischia ora di rinviarne il ritorno fino all’inverno.

Sul fronte del mercato, Fabio Mandarini del Corriere dello Sport spiega che il Napoli, almeno per il momento, non ha intenzione di acquistare un sostituto. La strategia della società è quella di puntare inizialmente sulle risorse già presenti in organico. Il principale candidato a raccogliere l’eredità di Buongiorno è Rafa Marin, che Allegri sta provando accanto ad Amir Rrahmani nella difesa a quattro completata da Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola.

Le alternative interne non mancano. Mathías Olivera, che rientrerà dopo le vacanze successive al Mondiale, può essere adattato al centro della difesa grazie all’esperienza maturata in quel ruolo, mentre il giovane Marianucci rappresenta un’altra soluzione a disposizione dell’allenatore. In rosa è presente anche Obaretin. Solo qualora Allegri non dovesse ritenere sufficienti queste opzioni, il Napoli potrebbe valutare un intervento sul mercato nelle prossime settimane.