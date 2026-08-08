Corriere dello Sport: “Gabriel apre al Napoli”

Gabriel Jesus è molto più di una semplice suggestione per il Napoli. Il centravanti brasiliano rappresenta una pista concreta sulla quale il direttore sportivo Manna sta ragionando per aumentare qualità, esperienza e alternative nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’operazione resta complessa e subordinata alle cessioni, ma dal giocatore sarebbe già arrivata un’apertura alla possibilità di trasferirsi in azzurro.

Il Napoli parte da una certezza nel reparto avanzato: Hojlund. Attorno al danese, invece, sono ancora diverse le situazioni da definire. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda che Lukaku è ormai sul mercato e attende una soluzione che possa sancire la conclusione della sua esperienza napoletana. Lucca, invece, sta cercando di sfruttare la nuova opportunità concessagli dal club dopo la precedente esperienza poco brillante e il prestito al Nottingham Forest. Contro l’Osasuna sono arrivati segnali incoraggianti, gol compreso, ma il Napoli attende ulteriori conferme.

GABRIEL JESUS APRE AL NAPOLI

Il profilo individuato per alzare ulteriormente il livello dell’attacco è dunque quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano, 29 anni, potrebbe lasciare l’Arsenal dopo quattro stagioni con i Gunners e avrebbe manifestato disponibilità nei confronti dell’ipotesi Napoli.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’Arsenal valuta il cartellino dell’attaccante intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante che rende indispensabile completare prima alcune operazioni in uscita.

La priorità riguarda Lukaku. Il Napoli parte da una valutazione di circa 10 milioni di euro, anche se il 40% dell’eventuale rivendita spetterebbe al Chelsea. A incidere è inoltre l’ultimo anno di contratto del belga, con un ingaggio da circa 11 milioni lordi beneficiando del Decreto Crescita. Sul centravanti continua a esserci l’interesse del Trabzonspor.

Un’altra uscita potrebbe riguardare Lang. L’Ajax lo considera una possibile opzione nel caso in cui Godts dovesse trasferirsi al Paris Saint-Germain. Resta inoltre da chiarire definitivamente il futuro di Lucca.

BRANCHINI A CASTEL DI SANGRO

Un elemento particolarmente interessante riguarda Giovanni Branchini. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’agente di Gabriel Jesus è anche il procuratore di Allegri e il manager italiano di Anguissa.

Branchini è arrivato a Castel di Sangro e ha assistito all’allenamento del Napoli al Patini. Una visita già programmata che inevitabilmente assume maggiore rilevanza alla luce dell’interesse azzurro per l’attaccante dell’Arsenal.

Insieme a Branchini era presente anche Maxime Nana, storico agente di Anguissa. Il centrocampista camerunense ha ancora un anno di contratto con il Napoli e il confronto con la società servirà anche ad affrontare la questione relativa a un possibile rinnovo.

UN JOLLY PER ALLEGRI

Dal punto di vista tattico Gabriel Jesus offrirebbe ad Allegri numerose possibilità. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea la capacità del brasiliano di giocare sia da centravanti sia da seconda punta, caratteristica particolarmente utile considerando la duttilità tattica mostrata dal Napoli durante il precampionato.

Jesus potrebbe essere utilizzato nel 4-3-3, nel 4-2-3-1 e anche nel 3-5-2. Rapidità, tecnica, capacità di utilizzare entrambi i piedi ed esperienza internazionale completano il profilo di un calciatore che vanta anche 64 presenze con la nazionale brasiliana.

Il legame con il Napoli passa inoltre da alcune vecchie conoscenze: al Manchester City Gabriel Jesus ha condiviso cinque stagioni con De Bruyne, mentre con Neres condivide le origini brasiliane.

Come ribadisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, quindi, quella di Gabriel Jesus non va considerata semplicemente una suggestione estiva. L’operazione presenta difficoltà economiche e dipende inevitabilmente dalle cessioni, ma il brasiliano è un obiettivo concreto del Napoli. Un eventuale affondo potrebbe trasformarlo nel grande colpo del mercato azzurro.