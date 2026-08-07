Corriere dello Sport: “Napoli, idea Gabriel Jesus per l’attacco: il Celta insidia gli azzurri per Zeballos”

Il mercato del Napoli potrebbe accendersi improvvisamente con un nome di grande richiamo per il reparto offensivo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, mentre la società azzurra lavora alla cessione di Romelu Lukaku, il direttore sportivo Manna starebbe valutando la possibilità di puntare su Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell’Arsenal.

Secondo quanto riferito da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’operazione sarebbe strettamente collegata alle uscite. Lukaku resta il principale candidato a lasciare Napoli e preferirebbe continuare la propria carriera in Europa, considerando eventuali destinazioni alternative soltanto come seconde scelte. A questa partenza potrebbe aggiungersi quella di Lang, nel mirino dell’Ajax qualora il Paris Saint-Germain riuscisse a completare l’operazione Godts.

Soltanto dopo aver liberato spazio in rosa e sul monte ingaggi il Napoli potrebbe tentare l’affondo per Gabriel Jesus. Il brasiliano potrebbe lasciare l’Arsenal e rappresenterebbe un innesto di grande spessore per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

IL NODO LUKAKU

Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Lukaku è legato al Napoli fino al 2027 e percepisce uno stipendio da circa 11 milioni di euro lordi, beneficiando del Decreto Crescita. Il centravanti era stato acquistato dal Chelsea nell’estate del 2024 per 30 milioni.

Nell’accordo, però, i Blues hanno mantenuto il diritto al 40% sulla futura rivendita. Un dettaglio non secondario nelle valutazioni del Napoli: a fronte di un’eventuale cessione per 10 milioni di euro, soltanto 6 milioni finirebbero effettivamente nelle casse della società di Aurelio De Laurentiis.

IL CELTA VIGO PIOMBA SU ZEBALLOS

Non c’è soltanto il futuro di Lukaku a movimentare il mercato offensivo. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riferisce infatti dell’inserimento del Celta Vigo per Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors che il Napoli avrebbe bloccato da circa due mesi.

Il classe 2002 argentino è in attesa di sviluppi da Buenos Aires e avrebbe già manifestato la propria preferenza per il trasferimento a Napoli. Zeballos avrebbe inoltre declinato la proposta di rinnovo formulata dal presidente del Boca Juniors, Riquelme, con l’attuale contratto in scadenza a dicembre.

L’intenzione del giocatore sarebbe quella di trasferirsi già durante questa finestra di mercato, evitando di aspettare la scadenza contrattuale e di rischiare di perdere la prima parte della stagione. Il Napoli, però, continua a essere condizionato dalla necessità di completare prima alcune operazioni in uscita.

PRIMA LE CESSIONI, POI GLI ACQUISTI

Come spiega ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la linea societaria in questa fase è molto chiara: prima vendere, successivamente acquistare. Neppure la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni più 2 di bonus avrebbe permesso di sbloccare immediatamente le operazioni in entrata.

La plusvalenza, quantificata nell’articolo in circa 16 milioni di euro, deve infatti essere distribuita su tre esercizi secondo le regole Uefa. Per questo motivo Zeballos, valutato dal Boca Juniors intorno ai 10 milioni di dollari, continua ad aspettare.

Lo stallo ha favorito l’inserimento del Celta Vigo. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club spagnolo sta accelerando con l’obiettivo di anticipare il Napoli e portare Zeballos in Liga.

Una sfida di mercato che curiosamente anticipa quella sul terreno di gioco: proprio il Celta Vigo sarà infatti il prossimo avversario del Napoli nell’amichevole internazionale in programma a Castel di Sangro. Una partita che potrebbe dunque essere accompagnata anche da un duello fuori dal campo per il futuro di Zeballos.