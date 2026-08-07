Egitto, il ministro Abdelatty in Ciad per la 4^ sessione della Commissione congiunta
IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, è partito oggi per N’Djamena per presiedere la quarta sessione della Commissione congiunta Egitto-Ciad, con la partecipazione di ministri dei due Paesi.
Secondo una nota del Ministero degli Esteri egiziano, i lavori saranno dedicati al rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori politico, economico, commerciale e degli investimenti, nell’ambito degli sforzi per consolidare le relazioni tra Il Cairo e N’Djamena.
Nel corso della visita, Abdelatty terrà una serie di incontri con alti funzionari ciadiani per esaminare le prospettive di sviluppo delle relazioni bilaterali e confrontarsi sui principali dossier regionali e internazionali di interesse comune.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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