Cisgiordania, 6 feriti in un incendio appiccato da coloni israeliani
IPA86805223 – Palestinians inspect the damage to the village mosque and residential buildings following an overnight settler attack in the village of al-Tuwani, Masafer Yatta, south of Hebron, in the southern West Bank, on July 19, 2026. The attack caused material damage to the mosque, several homes, and private property. Photo by Mamoun Wazwaz apaimages//APAIMAGES_APA0943/Credit:Mamoun Wazwaz apaimages/SIPA/2607191239
ROMA (ITALPRESS) – Almeno sei persone sono rimaste ferite, tra cui una donna, tre bambine di età compresa tra i cinque e gli otto anni, un bambino di dieci anni e un uomo di ventidue anni, a causa del fuoco appiccato da coloni israeliani ad alcune case nel villaggio di Tuba, sulle colline a sud di Hebron, nella parte meridionale della Cisgiordania. Lo riferiscono i media palestinesi.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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