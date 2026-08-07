La Libia avvia il progetto di sicurezza della frontiera occidentale con il sostegno della missione Ue
TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Dipartimento della Guardia di Frontiera libico ha avviato la prima fase del progetto di sicurezza della frontiera occidentale, con il supporto della missione dell’Unione Europea per l’assistenza alla gestione delle frontiere in Libia (EUBAM), attraverso una visita sul campo al valico di Al-Assah per monitorare i progressi.
Secondo quanto dichiarato dalla Guardia di Frontiera libica in un comunicato su Facebook, il progetto prevede l’installazione di un sistema di sorveglianza visiva e termica con telecamere e tecnologie avanzate per garantire il monitoraggio 24 ore su 24 della fascia di frontiera, migliorando le capacità di rilevamento precoce.
Il progetto coprirà circa 200 chilometri di territorio di frontiera, nel quadro dello sviluppo del sistema di sorveglianza elettronica per sostenere gli sforzi della Guardia di Frontiera nella protezione della frontiera occidentale, nella lotta al contrabbando, all’immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera.
– Foto di repertorio Ipa Agency –(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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