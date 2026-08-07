7 Agosto 2026

La Libia avvia il progetto di sicurezza della frontiera occidentale con il sostegno della missione Ue

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Libia-esercito.jpg

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Dipartimento della Guardia di Frontiera libico ha avviato la prima fase del progetto di sicurezza della frontiera occidentale, con il supporto della missione dell’Unione Europea per l’assistenza alla gestione delle frontiere in Libia (EUBAM), attraverso una visita sul campo al valico di Al-Assah per monitorare i progressi.

Secondo quanto dichiarato dalla Guardia di Frontiera libica in un comunicato su Facebook, il progetto prevede l’installazione di un sistema di sorveglianza visiva e termica con telecamere e tecnologie avanzate per garantire il monitoraggio 24 ore su 24 della fascia di frontiera, migliorando le capacità di rilevamento precoce.

Il progetto coprirà circa 200 chilometri di territorio di frontiera, nel quadro dello sviluppo del sistema di sorveglianza elettronica per sostenere gli sforzi della Guardia di Frontiera nella protezione della frontiera occidentale, nella lotta al contrabbando, all’immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera.

– Foto di repertorio Ipa Agency –(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Alberini.jpg

L’ambasciatore Alberini incontra una delegazione del Comitato di amicizia Libia-Italia, focus su relazioni bilaterali

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
20260807_0097.jpg

Etna, fontana di lava dal cratere voragine e voli in arrivo dirottati

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Cisgiordania.jpg

Cisgiordania, 6 feriti in un incendio appiccato da coloni israeliani

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Abdelatty.jpg

Egitto, il ministro Abdelatty in Ciad per la 4^ sessione della Commissione congiunta

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Ospedale-algeria.jpg

Algeria, autobus precipita in un dirupo nella provincia di Costantina: almeno 4 morti e 17 feriti

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Arabia-Saudita-bandiera.jpg

Arabia Saudita, il contrammiraglio Abdullah bin Salem Al-Shahri nominato comandante dell’Alleanza di Difesa Navale Multinazionale

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026

Ultimissime

Alberini.jpg

L’ambasciatore Alberini incontra una delegazione del Comitato di amicizia Libia-Italia, focus su relazioni bilaterali

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Kelly-Doualla.jpg

Impresa di Kelly Doualla: a 16 anni è bronzo sui 100 ai Mondiali U20

redazione 7 Agosto 2026
20260807_0097.jpg

Etna, fontana di lava dal cratere voragine e voli in arrivo dirottati

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
20260807_0241.jpg

Taddeucci bronzo nella knockout agli Europei di fondo, oro a Gose

redazione 7 Agosto 2026
Libia-esercito.jpg

La Libia avvia il progetto di sicurezza della frontiera occidentale con il sostegno della missione Ue

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026