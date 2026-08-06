Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku verso l’addio: resta in Belgio e attende la cessione”

Romelu Lukaku è sempre più vicino a lasciare il Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga non ha raggiunto i compagni nel ritiro di Castel di Sangro, dove invece è già arrivato Kevin De Bruyne, alimentando ulteriormente le indiscrezioni su una separazione ormai imminente.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’assenza di Lukaku non rappresenta un caso disciplinare, bensì una scelta condivisa tra il calciatore e il club. La società ha infatti comunicato ufficialmente che il centravanti usufruirà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi eventualmente alla squadra, una decisione presa mentre proseguono i contatti per trovare una nuova sistemazione.

L’analisi di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come la rottura tra le parti fosse ormai nell’aria già dalla metà di luglio. Il Napoli avrebbe informato l’entourage del giocatore, rappresentato dall’agente Federico Pastorello, che Lukaku non rientra più nel progetto tecnico. A pesare sarebbe soprattutto l’ingaggio da circa 11 milioni di euro lordi a stagione, ritenuto non più compatibile con la politica societaria di contenimento del monte stipendi. Inoltre, il centravanti non sarebbe disposto ad accettare un ruolo da alternativa nel reparto offensivo.

Sul fronte mercato, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda che la prima proposta concreta dell’estate è arrivata dal Trabzonspor. Il club turco, però, non ha convinto Lukaku, che ha preferito non prendere in considerazione quella destinazione. Successivamente sono arrivati i sondaggi dalla Major League Soccer, con l’Atlanta United tra le società che hanno manifestato interesse, anche se quella pista si è progressivamente raffreddata. Restano comunque vive altre possibilità negli Stati Uniti, mentre sullo sfondo continua a esserci anche l’Arabia Saudita, senza escludere l’eventualità di una soluzione europea.

La valutazione del cartellino del belga si aggirerebbe intorno ai 10-12 milioni di euro. Il Chelsea, che lo aveva ceduto al Napoli nell’estate del 2024, conserva inoltre una percentuale del 40% sull’eventuale futura rivendita.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, qualora una trattativa dovesse entrare nel vivo nelle prossime ore, Lukaku continuerà a restare in Belgio in attesa della definizione dell’operazione. In caso contrario sarà chiamato a raggiungere il ritiro di Castel di Sangro al termine del periodo di permesso concordato con il club.

Nel finale, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda anche il precedente dello scorso marzo, quando Lukaku, dopo aver lasciato il ritiro della nazionale belga per problemi fisici, non rispose immediatamente alla convocazione del Napoli, scegliendo di proseguire le cure in Belgio. Una decisione che provocò tensioni con l’allora tecnico Antonio Conte, portando a una multa prima della successiva ricomposizione del rapporto.