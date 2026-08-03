Il Mattino: “Il Napoli vende”

Miguel Gutierrez è sempre più vicino al Bayer Leverkusen. La cessione del terzino spagnolo consentirà al Napoli di sbloccare il mercato in entrata, con il rinforzo in difesa che resta la priorità assoluta di Massimiliano Allegri. È questo il tema dell’approfondimento pubblicato da Il Mattino.

Secondo Il Mattino, l’accordo tra Napoli e Bayer Leverkusen è stato raggiunto nella serata di sabato, durante le celebrazioni del Centenario azzurro, e nelle ultime ore le parti hanno lavorato per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

La trattativa è stata rapida rispetto agli standard del club partenopeo e ora restano da sistemare soprattutto le modalità di pagamento dei 30 milioni di euro concordati tra le società.

Come evidenzia Il Mattino, il trasferimento conviene a tutte le parti coinvolte.

Il Bayer Leverkusen individua in Gutierrez il sostituto di Grimaldo, il Napoli realizza una consistente plusvalenza da reinvestire sul mercato, mentre il calciatore prolungherà il proprio contratto migliorando anche l’ingaggio in Bundesliga.

Una volta definita la cessione dello spagnolo, il direttore sportivo Giovanni Manna potrà accelerare sull’acquisto del nuovo difensore centrale richiesto da Massimiliano Allegri.

Per Il Mattino, il primo nome resta quello di Benoit Badiashile.

Il centrale del Chelsea continua a essere il favorito e la giornata odierna potrebbe risultare importante per capire se il club inglese aprirà definitivamente alla formula proposta dal Napoli.

Alle sue spalle resta viva la candidatura di Federico Gatti, profilo molto apprezzato da Allegri e considerato una valida alternativa nel caso in cui la trattativa con il Chelsea non dovesse decollare.

Più complicata, invece, la pista che porta a Tiago Gabriel.

Il Lecce ha fissato il prezzo del difensore portoghese a 30 milioni di euro, valutazione che il Napoli giudica eccessiva nonostante le qualità e la giovane età del giocatore.

Sul fronte uscite, Il Mattino conferma anche la definizione dell’operazione Jesper Lindstrom.

L’esterno danese è in Germania per completare il trasferimento allo Schalke 04 e, pur di rilanciarsi in Bundesliga, avrebbe accettato una sensibile riduzione dell’ingaggio.

L’operazione si basa su un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, con il Napoli che spera nella futura cessione definitiva.

Infine, resta aperto il capitolo Romelu Lukaku.

Secondo Il Mattino, dagli Stati Uniti continuano ad arrivare segnali di interesse, con l’Atlanta United che segue da vicino il centravanti belga.

Al momento, però, non sono arrivate offerte ufficiali al Napoli.

Il club azzurro attende proposte concrete, mentre Lukaku dovrebbe raggiungere il ritiro di Castel di Sangro già nelle prossime ore per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri in attesa di sviluppi sul proprio futuro.