Corriere dello Sport: “Napoli, Badiashile e Favasuli in pole: Gutierrez verso il Bayer”

Il mercato del Napoli entra nella fase decisiva. Mentre la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen è ormai vicina alla definizione, il direttore sportivo Giovanni Manna accelera per consegnare a Massimiliano Allegri due rinforzi ritenuti prioritari: Benoit Badiashile per il centro della difesa e Costantino Favasuli sulla fascia destra. È questo il quadro tracciato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il Napoli ha ormai definito la propria strategia di mercato. In cima alla lista di Allegri ci sono due profili ben precisi: Benoit Badiashile, difensore centrale del Chelsea, e Costantino Favasuli, esterno destro del Catanzaro reduce da un’ottima stagione.

L’ipotesi Federico Gatti, tornata d’attualità nei giorni scorsi, ha invece perso consistenza, con il club azzurro concentrato sulle proprie prime scelte.

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il reparto che richiede un intervento immediato è la difesa. Il lungo stop di Alessandro Buongiorno e i problemi fisici di Sam Beukema hanno reso indispensabile l’arrivo di un nuovo centrale.

Sul fronte delle uscite, la trattativa per Miguel Gutierrez è ormai alle battute finali. Napoli e Bayer Leverkusen stanno definendo gli ultimi dettagli di un’operazione da 30 milioni di euro, senza bonus.

Il terzino spagnolo, acquistato meno di un anno fa dal Girona per 18 milioni più 2 di bonus, permetterà al club azzurro di realizzare una significativa plusvalenza che, pur dovendo essere ripartita secondo i parametri UEFA, contribuirà a facilitare le prossime operazioni di mercato.

Sempre secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, è già stata definita anche la partenza di Jesper Lindstrom, trasferitosi allo Schalke 04 con la formula del prestito corredato da diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, oltre a bonus legati alle presenze.

Per quanto riguarda gli acquisti, il primo nome resta Benoit Badiashile. Il centrale francese, reduce da una stagione complicata con appena 16 presenze complessive tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup, vede nel Napoli un’occasione ideale per rilanciarsi.

Il nodo principale resta la formula dell’operazione. Il Napoli continua a spingere per un prestito con diritto di riscatto, soluzione ritenuta più prudente alla luce dei problemi fisici che hanno limitato il difensore nell’ultima annata.

Sulla corsia destra, invece, il club azzurro è pronto ad affondare per Costantino Favasuli. Il laterale del Catanzaro viene valutato circa 7 milioni di euro, con il 50% della futura rivendita destinato alla Fiorentina.

Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, proprio la cessione di Gutierrez potrebbe accelerare sensibilmente la chiusura dell’affare Favasuli, consentendo al Napoli di consegnare ad Allegri un altro tassello importante in vista dell’inizio della nuova stagione.