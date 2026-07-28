28 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, la difesa resta la priorità: Badiashile e Tiago Gabriel nel mirino di Manna”

redazione 28 Luglio 2026
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Il ritiro di Dimaro si è concluso, ma il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna prosegue senza soste. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli continua a concentrarsi sul mercato, con l’obiettivo principale di rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’emergenza nel reparto arretrato rende necessario intervenire quanto prima. L’infortunio di Alessandro Buongiorno, che lo terrà fuori tra quattro e cinque mesi, e i tempi di recupero di Sam Beukema, atteso in gruppo non prima di metà agosto, hanno aumentato l’urgenza di un nuovo innesto.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli non intende però modificare la propria strategia economica. La linea del club resta chiara: per finanziare nuovi acquisti sarà necessario prima concretizzare alcune cessioni importanti. Tra queste viene citata anche l’eventuale partenza di Romelu Lukaku, operazione che contribuirebbe a ridurre il monte ingaggi e a riportare i conti nei parametri fissati dalla società dopo gli investimenti della scorsa estate, quando furono spesi circa 200 milioni di euro per dieci nuovi calciatori.

Archiviata la pista Mario Gila, ritenuta troppo onerosa, il nome che sta prendendo quota è quello di Benoit Badiashile. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riferisce che il difensore francese del Chelsea rappresenta una delle principali opzioni valutate da Giovanni Manna. Il Napoli preferirebbe ottenere il classe 2001 in prestito, mentre il club inglese sarebbe orientato a una cessione a titolo definitivo.

Badiashile è reduce da una stagione complicata, chiusa con 16 presenze complessive tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il difensore vedrebbe con favore il trasferimento in azzurro, considerandolo un’opportunità ideale per rilanciarsi, ritrovare continuità e disputare nuovamente la Champions League. Resta però da trovare un’intesa sulla formula dell’operazione, visto che il Chelsea, che lo acquistò dal Monaco nel 2023 per circa 41 milioni di euro, preferirebbe una cessione definitiva.

Parallelamente resta viva anche la pista italiana. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Tiago Gabriel del Lecce continua a essere un obiettivo concreto, anche se la valutazione del difensore portoghese si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Più bassa, invece, la richiesta della Juventus per Federico Gatti, valutato circa 20 milioni.

Oltre al mercato in entrata, il Napoli lavora anche ai rinnovi. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport spiega che, dopo il recente prolungamento di Antonio Vergara, il prossimo dossier riguarda Pasquale Mazzocchi, in scadenza nel 2027. L’esterno napoletano è considerato una figura molto importante all’interno dello spogliatoio e gode della stima della società e dei tifosi.

A confermare l’ottimismo è stato il suo procuratore Marco Sommella, intervenuto a Kiss Kiss Napoli. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’agente ha dichiarato: «Ha un rapporto particolare con il presidente De Laurentiis che gli ha fatto una promessa, speriamo che presto possa fargli un regalo».

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