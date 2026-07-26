Corriere dello Sport: “De Laurentiis infiamma Dimaro: bagno di folla e applausi per Allegri”

Il Napoli vive una giornata di entusiasmo assoluto nel ritiro di Dimaro Folgarida, con Aurelio De Laurentiis grande protagonista dentro e fuori dal campo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il presidente azzurro ha regalato ai tifosi un pomeriggio all’insegna della spontaneità e della vicinanza al popolo napoletano, prima di partecipare alla presentazione ufficiale della squadra in serata.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, De Laurentiis è arrivato allo stadio Comunale di Carciato poco dopo la conferenza stampa del capitano Giovanni Di Lorenzo, scatenando immediatamente l’entusiasmo delle oltre tremila persone presenti nell’area della Ski.it Arena. Vestito completamente di nero e con una maglietta raffigurante il proprio volto accompagnato dalla scritta “Absolute cinema”, il presidente si è fermato a lungo tra i tifosi, concedendosi a centinaia di selfie e autografi.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, non sono mancati i siparietti che da sempre caratterizzano il numero uno azzurro. De Laurentiis si è divertito a suonare un tamburo portato da un tifoso e ha risposto con ironia a chi gli ha ricordato il tema del nuovo stadio: «Voleva dire gli Stadio, quelli che cantano. Chiamiamo Gaetano Manfredi, Fico…». Nel corso della visita ha anche invitato i sostenitori ad acquistare soltanto merchandising ufficiale: «Non alimentiamo i prodotti contraffatti, altrimenti come facciamo a tenere testa a Inter, Milan e Juventus?».

La festa è poi proseguita in serata in Piazza Madonna della Pace, dove oltre 2.500 tifosi hanno partecipato alla presentazione ufficiale della squadra. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport racconta che ad aprire la manifestazione è stato il sindaco Marco Panciera, seguito dal vicepresidente Edoardo De Laurentiis, che ha lasciato intendere la volontà di proseguire il rapporto con Dimaro anche nella prossima estate.

Durante la passerella dei calciatori, il pubblico ha riservato le ovazioni più calorose a Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Antonio Vergara, Rasmus Hojlund, Matteo Politano e David Neres. Il capitano azzurro ha ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto: «Grazie a tutti per questa accoglienza: come ogni anno avete portato un pezzo di Napoli in Trentino e ogni giorno ci fate sentire il calore e la passione per questa maglia». Vergara, fresco di rinnovo, ha invece commentato con emozione: «Sono onorato, sono soddisfatto».

Il momento più atteso della serata è stato però quello dedicato a Massimiliano Allegri. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico è stato accolto da un lungo applauso e dal tradizionale coro dedicato al suo passato juventino. Con il sorriso, Allegri ha replicato: «Questa canzone di chi non salta è juventino la sento da quindici anni». Successivamente ha voluto ringraziare tutto il popolo azzurro: «Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi: abbiamo fatto un ritiro meraviglioso sin dall’inizio e ogni giorno ci avete fatto sentire grande affetto. È la prima volta che da allenatore vivo questa esperienza e per me è stata davvero meravigliosa».

Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ritiro di Dimaro si avvia verso la conclusione con l’ultima amichevole in programma contro la Carrarese al Comunale di Carciato. Dopo l’allenamento mattutino, il Napoli andrà a caccia della prima vittoria dell’era Allegri davanti ai propri tifosi.