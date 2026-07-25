Carapaz trionfa nella ventesima tappa, mentre Pogacar conquista il Tour de France.

Tadej Pogacar verso il quinto Tour de France

ALPE D’HUEZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar si avvicina al quinto trionfo al Tour de France. Il ciclista sloveno della UAE Emirates ha confermato la sua superiorità nella ventesima tappa dell’edizione 2026, coprendo i 170,9 chilometri da Le Bourg-d’Oisans all’Alpe d’Huez e chiudendo al quarto posto. Il suo vantaggio sui rivali si è dimostrato rassicurante, consolidando la sua posizione di leader nella classifica generale.

La vittoria di Richard Carapaz

L’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha tagliato il traguardo per primo, festeggiando così la sua decima vittoria in un grande giro, di cui tre ottenute al Tour de France. La sua impressionante fuga per tre giorni consecutivi è stata premiata con la maglia a pois, riconoscimento del miglior scalatore. Per Carapaz, quindi, questo è un momento di grande orgoglio, con una prestazione che si inserisce nella storia della Grande Boucle.

Isaac Del Toro (UAE Emirates) ha dimostrato ancora una volta il suo talento, continuando a brillare come miglior giovane del Tour. Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha confermato la sua leadership nella classifica a punti, mentre Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ha chiuso la tappa al secondo posto, a 26” da Carapaz. Questi risultati lasciano intravedere un’interessante lotta finale per le diverse maglie.

Il Tour de France si avvia verso la sua conclusione, con in programma la ventunesima e ultima tappa, la Thoiry-Parigi (Champs-Elysees), che è stata ridotta da 133 a 89 chilometri a causa dell’emergenza incendi. Questo cambiamento segna un’importante modifica nella tradizionale celebrazione finale del Tour, che di solito culmina nella maestosa cornice di Parigi. Lo spettacolo non mancherà, e i tifosi sono ansiosi di vedere Pogacar conquistare un altro grande trionfo.

Ordine di arrivo della ventesima tappa

1. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) in 4h59’39”

2. Remco Evenepoel BEL (Red Bull Bora-Hansgrohe) a 26″

3. Sepp Kuss USA (Team Visma Lease a Bike) 31″

4. Tadej Pogacar SLO 1’05″

5. Isaac Del Toro MEX s.t.

6. Lenny Martinez FRA 1’07″

7. Jai Hindley AUS 2’15″

8. Mattias Skjelmose DEN 2’55″

9. Juan Ayuso ESP s.t.

10. Paul Seixas FRA s.t.

Le classifiche generali

La classifica generale, la maglia gialla, vede Tadej Pogacar in prima posizione:

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) in 72h53’44”

2. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 6’26”

3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 9’42”

4. Paul Seixas FRA 11’56”

5. Lenny Martinez FRA 13’02”

6. Mattias Skjelmose DEN 14’59”

7. Juan Ayuso ESP 17’48”

8. Richard Carapaz ECU 20’00”

9. Tom Pidcock GBR 29’28”

10. Jordan Jegat FRA 33’21”

Classifiche di specialità

Classifica a punti (maglia verde):

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 527 punti

2. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 445

3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 361

Classifica miglior scalatore (maglia a pois):

1. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) 156 punti

2. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 100

3. Valentin Paret-Peintre FRA (Soudal Quick-Step) 99

Classifica miglior giovane (maglia bianca):

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 73h03’26”

2. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) a 2’14”

3. Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorious) 3’20”

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FONTE ITALPRESS

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