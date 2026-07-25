Pogacar conquista l’Alpe d’Huez: vittoria straordinaria nella 19^ tappa del Tour de France.

Pogacar Dominante al Tour de France 2026: Vittoria Nella Diciannovesima Tappa

ALPE D’HUEZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – La leggenda di Tadej Pogacar continua a crescere durante il Tour de France 2026. Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates XRG ha trionfato nella diciannovesima tappa, che si è svolta tra Gap e Alpe d’Huez, percorrendo una distanza di 127.9 km. Con questo successo, Pogacar raggiunge un totale di cinque vittorie in questa edizione della Grande Boucle, portandosi a 26 vittorie complessive nella sua carriera.

Nonostante la tenace resistenza degli ultimi due fuggitivi, Pogacar ha dimostrato il suo dominio, tagliando il traguardo davanti al francese Lenny Martinez (Bahrain Victorious), secondo, e all’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy-Post), che ha completato il podio come terzo.

Un Record Da Battere: Pogacar Supera Pantani sull’Alpe d’Huez

Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ha visto il suo distacco dal leader incrementarsi ulteriormente, chiudendo a 2’30” da Pogacar. È importante sottolineare che, oltre alla vittoria, Pogacar ha stabilito un nuovo record di tempo per l’ascesa all’Alpe d’Huez, battendo il precedente primato detenuto dal leggendario Marco Pantani. Domani, il percorso porterà i ciclisti da Le Bourg-d’Oisans all’Alpe d’Huez, con una distanza di 170.9 km.

Per tutti gli appassionati del ciclismo, ecco l’ordine di arrivo della tappa:

1. Tadej Pogacar (SLO) – UAE Emirates – 3h17’57”

2. Lenny Martinez (FRA) – Bahrain Victorious – a 6″

3. Richard Carapaz (ECU) – EF Education Easy-Post – a 9″

4. Sepp Kuss (USA) – a 1’14”

5. Tobias Johannessen (NOR) – a 2’07”

6. Remco Evenepoel (BEL) – a 2’29”

7. Isaac Del Toro (MEX) – a 2’41”

8. Mattias Skjelmose (DEN) – a 2’45”

9. Paul Seixas (FRA) – s.t.

10. Harold Tejada (COL) – a 3’22”

Le Classifiche Aggiornate del Tour de France 2026

Diamo un’occhiata alle classifiche aggiornate dopo la diciannovesima tappa. Per quanto riguarda la classifica generale (maglia gialla):

1. Tadej Pogacar (SLO) – UAE Team Emirates XRG – 67h53’00”

2. Remco Evenepoel (BEL) – Red Bull Bora-Hansgrohe – a 7’11”

3. Isaac Del Toro (MEX) – UAE Team Emirates XRG – a 9’42”

4. Paul Seixas (FRA) – a 10’06”

5. Lenny Martinez (FRA) – a 13’00”

6. Mattias Skjelmose (DEN) – a 13’09”

7. Juan Ayuso (ESP) – a 15’58”

8. Richard Carapaz (ECU) – a 21’15”

9. Tom Pidcock (GBR) – a 21’30”

10. Jordan Jegat (FRA) – a 23’21”

Nella classifica a punti (maglia verde), attualmente in testa troviamo:

1. Mads Pedersen (DEN) – Lidl-Trek – 502 punti

2. Jasper Philipsen (BEL) – Alpecin-Premier Tech – 445 punti

3. Biniam Girmay (ERI) – NSN Cycling Team – 361 punti

Per quanto riguarda la classifica del miglior scalatore (maglia a pois):

1. Richard Carapaz (ECU) – EF Education-EasyPost – 91 punti

2. Tadej Pogacar (SLO) – UAE Team Emirates XRG – 90 punti

3. Valentin Paret-Peintre (FRA) – Soudal Quick-Step – 84 punti

Infine, la classifica del miglior giovane (maglia bianca) è attualmente guidata da:

1. Isaac Del Toro (MEX) – UAE Team Emirates XRG – 68h02’42”

2. Paul Seixas (FRA) – Decathlon CMA CGM Team – a 24”

3. Lenny Martinez (FRA) – Bahrain Victorious – a 3’18”

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul Tour de France e altre competizioni ciclistiche, segui le notizie su fonti ufficiali come l’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e il sito ufficiale del Tour de France.

– Foto Ipa Agency –

FONTE ITALPRESS

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