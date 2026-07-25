Palermo Ladies Open: Bronzetti, Jones e Ibragimova avanzano in semifinale con grande successo.

Successo al Palermo Ladies Open: Bronzetti e Jones in Semifinale

PALERMO (ITALPRESS) – La 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open” si arricchisce di emozioni con le prime semifinaliste: Lucia Bronzetti e Francesca Jones. Entrambe hanno conquistato il pass per il penultimo atto del torneo al termine di incontri intensi, dimostrando grande determinazione sul campo di terra rossa del Country Time Club. Bronzetti e Jones si uniscono a Alevtina Ibragimova, che ha trionfato in una lunga maratona contro Clara Burel. Attesa anche per l’ultimo quarto di finale, attualmente in corso, tra Fiona Ferro e Mina Hodzic, il cui esito determinerà l’avversaria di Bronzetti nelle semifinali del WTA 125 siciliano.

Lucia Bronzetti ha affrontato Malak Yasmine Kabbaj in una partita che ha richiesto uno sforzo extra. Dopo aver vinto il primo set per 6-3, ha subito un calo nel secondo parziale, cedendo 2-6 alla marocchina. Nel set decisivo, però, la tennista italiana ha cambiato marcia, imponendosi con un netto 6-0. La Bronzetti ha commentato la sua performance, sottolineando le difficoltà affrontate: “E’ stata una partita molto dura, ma ho giocato meglio rispetto ad altri match. Sono fiduciosa per i prossimi incontri e felice per la vittoria. Ho avvertito un po’ di stress nervoso, ma il supporto del pubblico è stato fondamentale nei momenti difficili.”

Francesca Jones: Carattere e Determinazione nella Rimonta

Francesca Jones ha firmato un’impresa di grande valore, superando la connazionale Jennifer Ruggeri in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2. Nonostante abbia dovuto fare i conti con problemi intestinali per quasi tutta la durata dell’incontro, la tennista britannica ha dimostrato una tenacia straordinaria, mantenendo alta la concentrazione fino all’ultimo punto. Trascinata dalla sua determinazione, è riuscita a portarsi a casa la vittoria, sebbene lasciasse il campo assistita dai fisioterapisti. Per Ruggeri resta il rammarico di una grande occasione, ma la prova di Jones ha mostrato quanto sia importante non arrendersi nei momenti critici.

La semifinale si preannuncia avvincente, con Jones chiamata a confrontarsi con Alevtina Ibragimova. Quest’ultima ha partecipato a un match di alta intensità contro la francese Clara Burel, conclusosi dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Ibragimova ha ribaltato la situazione, vincendo 3-6, 7-6 (5), 6-4, dopo un secondo set molto combattuto. La vittoria le consente di raggiungere un nuovo best ranking, posizionandosi virtualmente al numero 231 del mondo, un traguardo importante in una carriera che ha visto la giovane russa qualificarsi recentemente per il main draw di un torneo WTA.

Il prossimo incontro è atteso per domani sera alle ore 19, quando Francesca Jones e Alevtina Ibragimova si affronteranno in una semifinale che promette spettacolo e alta competitività. A seguire, Lucia Bronzetti sarà in campo contro la vincente tra Fiona Ferro e Mina Hodzic. L’energia del pubblico palermitano si fa sentire e l’atmosfera è elettrica per una manifestazione che sta continuando a regalare emozioni intense e colpi di scena.

Il Palermo Ladies Open, che si svolge annualmente, rappresenta un’importante occasione per le tenniste di categoria WTA di accumulare punti e esperienza su un palco internazionale. La passione per il tennis nel capoluogo siciliano è palpabile e gli appassionati attendono con ansia le prossime sfide. L’evento non solo promuove il tennis femminile, ma arricchisce anche il panorama sportivo locale, aumentando così l’attrazione per gli sportivi e gli amanti del tennis.

Fonti: Italpress, Palermo Ladies Open Official Website.

FONTE ITALPRESS

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