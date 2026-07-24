Cricket azzurro in forma per la Challenge League: Ravà esprime ottimismo e fiducia.

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del cricket, dopo la sua storica partecipazione alla Coppa del Mondo T20, riprende le attività dal Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. Con lo sguardo puntato sulla qualificazione per la Coppa del Mondo ODI 2027, che si svolgerà dal 4 ottobre al 21 novembre in Sudafrica, Zimbabwe e Namibia, gli azzurri si stanno preparando per affrontare le nuove sfide in arrivo.

Impegni in Tanzania e Obiettivi Futuri

La nazionale italiana sarà impegnata in Tanzania dal 7 al 19 agosto, partecipando al terzo e ultimo girone della ICC Challenge League. Attualmente, dopo aver disputato i primi due gironi nel 2024 e 2025, l’Italia occupa il secondo posto con 16 punti, a solo due lunghezze dalla capolista Uganda e con quattro punti di vantaggio su Hong Kong Cina, terza a 12 punti. Solo le prime due classificate accederanno al Qualifier Playoff, previsto all’inizio del 2027. Nel girone finale, sono disponibili dieci punti e, secondo le previsioni, agli azzurri potrebbero bastare tre vittorie per garantire il passaggio al turno successivo.

Il Qualifier Playoff riunirà otto nazionali, e le prime quattro continueranno il loro cammino nel Qualifier, un torneo di dieci squadre che offrirà gli ultimi quattro posti disponibili per la Coppa del Mondo ODI 2027. L’accesso al Qualifier non solo rappresenterebbe un’opportunità per la Nazionale, ma garantirebbe anche all’Italia un posto nella League 2 del ciclo quadriennale successivo.

Supporto del CONI e Opportunità di Crescita

Durante la presentazione del percorso sportivo al Centro Onesti, il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha ribadito il continuo sostegno del Comitato Olimpico al movimento: “Abbiamo grande rispetto per gli atleti e le atlete. È necessario un buon livello di gestione tecnica e dirigenziale e il rispetto delle regole. Garantiremo le risorse necessarie affinché l’attività sportiva prosegua, perché il CONI è a disposizione di chi desidera vincere. Personalmente, prediligo la vittoria alla semplice partecipazione”.

Il commissario straordinario della Federazione, Gianfranco Ravà, ha annunciato un momento favorevole per il cricket italiano, sottolineando l’importanza di preparare le prossime competizioni e di far sentire agli atleti la vicinanza della Federazione e del CONI in questo momento storico. “La Federazione sta vivendo una fase positiva, sia nel settore maschile che femminile, con risultati riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Sono convinto che, insieme, possiamo ottenere grandi cose”, ha dichiarato Ravà.

Il Team Manager della nazionale, Peter Giacomo Di Venuto, ha anche messo in risalto l’importanza dello sviluppo del vivaio: “Il cricket è uno sport unificante, e abbiamo bisogno di decisioni forti e condivise. È fondamentale che i giovani azzurri e azzurre crescano e ottengano risultati, e per farlo dobbiamo coinvolgere sempre più ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia”.

Il Futuro del Cricket Italiano

Le aspettative sono alte, e i giocatori stessi sono motivati a contribuire alla crescita del movimento. Gian Piero Sergio Meade ha affermato: “Il nostro percorso inizia dalle selezioni giovanili. Dobbiamo assicurarci che il movimento continui a prosperare. Ci stiamo preparando per le partite in Tanzania, ma abbiamo un grande progetto da sviluppare, con una visione a lungo termine”.

Pasindi Sewmini Kanankege, altrettanto emotiva, ha evidenziato la sua crescita nel Paese: “È un onore rappresentare l’Italia, perché qui sono cresciuta. Negli ultimi anni abbiamo accumulato molta esperienza confrontandoci con squadre di alto livello e siamo pronte ad affrontare il futuro”.

In questo contesto di grande fermento, l’Italia del cricket affronterà la prossima sfida in Tanzania, puntando a concludere la prima di tre tappe potenziali verso la Coppa del Mondo ODI 2027. Gli azzurri sono determinati a scrivere una nuova pagina della loro storia e a continuare a far crescere il movimento in tutto il Paese, portando il cricket italiano verso traguardi sempre più ambiziosi.

Per ulteriori informazioni ufficiali sul percorso della Nazionale, si consiglia di consultare il sito della Federazione Italiana Cricket e altri canali informativi pertinenti. – Foto Mec/Italpress –(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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