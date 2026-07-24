Museo Casa Arbore: Foggia inaugura l’allestimento di un’importante attrazione culturale.

Inaugurazione del Museo Casa Arbore a Foggia

FOGGIA (ITALPRESS) – Oggi si è tenuta l’attesa presentazione del Museo Casa Arbore a Foggia, un nuovo spazio culturale dedicato alla vita e all’opera del Maestro Renzo Arbore. Questo museo, che aprirà le sue porte nei prossimi giorni, ospiterà una collezione unica di memorabilia e oggetti donati dal Maestro alla regione Puglia. L’obiettivo è creare un contenitore culturale polifunzionale, accessibile e aperto alla comunità locale.

Durante l’incontro, cui ha partecipato il Maestro Arbore in collegamento a causa di un lieve malore, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato l’inizio di un percorso di partecipazione pubblica previsto per settembre. Questo progetto coinvolgerà associazioni culturali e musicali del territorio per definire le funzioni e le attività del museo.

L’ideale è costruire insieme un luogo dinamico e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze della comunità e diventare un laboratorio permanente di cultura e musica. Il Museo Casa Arbore è fortemente sostenuto dalla Regione Puglia, dai Poli Biblio-Museali di Puglia e da Puglia Culture, e finanziato attraverso il Fondo di Rotazione POC 2021-2027 in collaborazione con il Comune e la Provincia di Foggia.

Renzo Arbore e la sua visione per il museo

Il Maestro Arbore ha dichiarato: “Sono felice di avere una casa a Foggia, aperta a tutti. Sarà un luogo per la musica, la creatività, e un’occasione per i giovani di sentirsi parte di qualcosa di speciale.” Il museo non solo esporrà i suoi lavori e concerti, ma sarà anche attrezzato per eventi che possano avvicinare la città alla cultura. Arbore ha anche voluto ringraziare tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione di questo progetto.

Antonio Decaro ha evidenziato l’importanza di Casa Arbore come centro culturale, sottolineando che sarà un punto di riferimento per la produzione artistica e musicale nella regione. “Vogliamo costruire insieme una comunità artistica, partendo dalla straordinaria eredità del Maestro Arbore,” ha affermato Decaro.

Il progetto offrirà spazi per manifestazioni culturali e attività creative, coinvolgendo anche le scuole e i giovani artisti. L’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, Silvia Miglietta, ha sottolineato l’importanza della coprogettazione con le realtà locali per rendere il museo un luogo aperto e accessibile a tutti.

Attività e spazi del Museo Casa Arbore

Casa Arbore avrà diverse aree tematiche in cui esplorare l’arte, la musica e la cultura. Dalla collezione di oggetti legati agli anni ’30 e ’40 fino ai materiali televisivi e musicali forniti dalla RAI, il museo offrirà un’esperienza immersiva a tutti i visitatori.

Un’area sarà dedicata a proiezioni e rassegne cinematografiche, con la possibilità di ospitare eventi e conferenze. All’esterno, un piazzale ristrutturato sarà il teatro di eventi primaverili ed estivi, integrando un bar tematico che favorirà ulteriori occasioni di aggregazione.

Il terzo piano del museo sarà dedicato ai giovani artisti e musicisti, con spazi attrezzati per prove e registrazioni, creando un ambiente stimolante per la creatività. “Vogliamo che questo luogo diventi il fulcro di nuove idee, arte e cultura per i giovani,” ha commentato Paolo Ponzio di Puglia Culture.

La progettazione del museo è stata effettuata dallo studio Cappellini – Licheri, che ha messo in evidenza il profondo legame tra Arbore e la sua città natale, Foggia. La riqualificazione dell’ex scuola rappresenta una grande opportunità per la città, trasformandola in un centro polifunzionale dedicato all’arte e alla cultura.

Il Museo Casa Arbore promette di diventare un nuovo punto di riferimento per la cultura pugliese, arricchendo l’offerta culturale della regione e coinvolgendo attivamente la comunità. Con l’apertura prevista nei prossimi mesi, la città di Foggia si prepara a vivere un’importante esperienza culturale, celebrando la genialità e l’impatto del Maestro Renzo Arbore sulla scena artistica italiana.

— Foto Regione Puglia —

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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