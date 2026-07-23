Corriere dello Sport: “«Politano guarda avanti: Il Napoli è forte, ci toglieremo soddisfazioni»”

La prima uscita stagionale si chiude con una sconfitta, ma in casa Napoli prevalgono serenità e fiducia. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il 3-1 incassato contro l’Arezzo a Dimaro non cambia l’umore dello spogliatoio, consapevole di essere soltanto all’inizio della preparazione estiva. A ribadirlo è stato Matteo Politano, autore dell’unica rete azzurra e tra i leader del gruppo guidato da Massimiliano Allegri.

Nell’analisi firmata da Fabio Tarantino per il Corriere dello Sport, Politano ricorda come anche la scorsa estate il Napoli fosse stato sconfitto dall’Arezzo nella prima amichevole del ritiro. «L’Arezzo è la nostra bestia nera, anche lo scorso anno abbiamo perso contro di loro. Però siamo appena all’inizio del nostro percorso e ci aspettano ancora tanti giorni di ritiro», ha spiegato l’esterno offensivo ai microfoni di Sky Sport al termine della gara.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il numero 21 azzurro non nasconde il rammarico per il risultato, ma invita a contestualizzare la prestazione. «Dispiace sempre partire con una sconfitta, il nostro obiettivo era iniziare bene, ma siamo qui da poco, abbiamo appena cominciato a lavorare ed è normale non essere ancora in forma. Ci aspetta l’estate, siamo pronti. E sono convinto che con questo gruppo possiamo toglierci ancora grandi soddisfazioni. Siamo forti e l’abbiamo già dimostrato in passato», ha dichiarato Politano.

Tra gli aspetti più interessanti emersi nella prima amichevole, Fabio Tarantino del Corriere dello Sport si sofferma anche sul ritorno al 4-3-3. Politano è partito dalla panchina, lasciando spazio a Giovane nel tridente offensivo, per poi entrare nella ripresa tornando a occupare la corsia destra, il ruolo che lo ha visto protagonista nelle stagioni migliori del Napoli. Sul sistema di gioco, però, il giocatore lascia piena libertà ad Allegri: «Dipenderà tutto dalle scelte del mister, starà a lui decidere. Noi negli anni abbiamo dimostrato di saper e poter utilizzare qualsiasi modulo».

Nel servizio del Corriere dello Sport, Fabio Tarantino riporta anche le considerazioni di Politano sul lavoro svolto in questi primi giorni di ritiro in Trentino. «Stiamo comunque lavorando anche a secco, anche se su distanze meno lunghe rispetto a Conte. Ma ogni allenatore, si sa, ha il proprio modo di lavorare. Vedremo come andrà tra un mese», ha spiegato l’attaccante, proiettando già lo sguardo verso il debutto ufficiale del 22 agosto contro il Genoa.

Il messaggio finale è all’insegna dell’ottimismo. «Sono super positivo dopo questi primi giorni di ritiro. Il gruppo è compatto, è forte, e l’abbiamo già dimostrato in passato. Ora è anche rientrato qualcuno dai vari prestiti e sono convinto che si potrà costruire qualcosa di importante», ha concluso Politano. Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’esterno azzurro si prepara così a vivere la sua settima stagione con il Napoli, alimentando il sogno di chiudere la carriera in maglia azzurra.