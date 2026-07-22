Corriere dello Sport: “Napoli, debutto per Allegri contro l’Arezzo: il 4-3-3 prende forma tra entusiasmo e nuovi principi”

Il Napoli è pronto a inaugurare la nuova stagione con la prima amichevole estiva contro l’Arezzo. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta una vigilia particolare, segnata da un improvviso stato influenzale che ha colpito Massimiliano Allegri. Il tecnico non ha potuto dirigere la seduta pomeridiana di allenamento e, di conseguenza, è stato annullato anche il tradizionale incontro tra lo staff tecnico e i tifosi in Piazza Madonna della Pace. L’obiettivo, però, è quello di recuperare in tempo per guidare la squadra nel test in programma alle ore 18 allo stadio Comunale di Carciato.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, i primi cinque giorni di ritiro hanno già offerto indicazioni significative sul nuovo corso tecnico. Allegri ha rilanciato il 4-3-3, sistema di gioco che il Napoli non utilizzava con continuità dal 9 novembre, dopo la sfida contro il Bologna, e sta lavorando con Antonio Vergara nel ruolo di mezzala. Spazio anche alla crescita di Rafa Marin, chiamato a sfruttare l’occasione per imporsi definitivamente in Italia a due anni dal suo arrivo in azzurro.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, uno degli aspetti più evidenti di questo avvio di preparazione riguarda il rapporto instaurato tra l’allenatore e il gruppo. Tra Allegri e la squadra è nata rapidamente una forte sintonia, fatta di dialogo, sorrisi, ma anche di grande attenzione al lavoro quotidiano. Il difensore Amir Rrahmani ha parlato apertamente di un clima positivo e di confronti sinceri, elementi che rappresentano una base importante per costruire una squadra competitiva.

Per Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, Allegri sta cercando di intervenire non solo sugli aspetti tattici, ma anche sulla mentalità del gruppo. L’obiettivo è creare una squadra compatta, capace di condividere principi e valori comuni. Pur adottando una metodologia diversa rispetto alla precedente gestione di Antonio Conte, il nuovo tecnico non intende rinnegare il lavoro svolto in passato, ma semplicemente proporre un approccio differente.

Il pallone è infatti il protagonista assoluto delle sedute di allenamento. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia che il lavoro atletico sul campo occupa uno spazio più contenuto rispetto al recente passato — nell’ultima seduta è durato circa 37 minuti — ma viene integrato costantemente con esercitazioni tecniche ad alta intensità, attraverso le quali Allegri cura contemporaneamente condizione fisica, organizzazione tattica e qualità delle giocate.

La squadra sembra apprezzare questa impostazione. Come sottolineato anche da Alex Meret, i calciatori stanno assimilando i principi proposti dall’allenatore, che dedica particolare attenzione ai dettagli tecnico-tattici senza rinunciare alla propria idea di un calcio semplice ma efficace. Per Allegri, tutto parte dagli uomini e dalla loro capacità di interpretare correttamente le situazioni di gioco.

Adesso, però, è arrivato il momento di passare dalle prove al campo. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport conclude spiegando che la sfida contro l’Arezzo rappresenterà il primo banco di prova del nuovo Napoli, chiamato a trasformare in partita il lavoro svolto nei primi giorni di ritiro.