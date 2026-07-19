Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri disegna il suo 4-3-3: Vergara mezzala e tridente nelle prime prove tattiche”

Il Napoli continua a prendere forma nel ritiro di Dimaro Folgarida e le prime indicazioni tattiche di Massimiliano Allegri sembrano già piuttosto chiare. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che il tecnico azzurro sta lavorando con decisione sul 4-3-3, riportando la difesa a quattro e il tridente offensivo al centro del progetto dopo i mesi in cui Antonio Conte aveva impostato la squadra con la linea a tre. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come le esercitazioni del secondo giorno di ritiro abbiano confermato questa scelta sia nella seduta mattutina sia nella partitella conclusiva del pomeriggio.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la formazione provata con maggiore continuità vede Meret e Milinkovic-Savic alternarsi tra i pali, mentre la linea difensiva è composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. In mezzo al campo restano punti fermi Anguissa e Lobotka, affiancati da Antonio Vergara, mentre il tridente offensivo è formato da Politano, Hojlund e Alisson. Una base destinata inevitabilmente a cambiare con il rientro degli assenti e con gli sviluppi del mercato, ma che rappresenta già il primo riferimento tattico del nuovo corso.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Allegri sembra aver definitivamente orientato il lavoro verso una difesa a quattro, accantonando almeno per il momento l’ipotesi di riproporre il sistema a tre utilizzato nella seconda parte della scorsa stagione. Il tecnico sta lavorando senza Buongiorno e Beukema, entrambi indisponibili per infortunio, oltre agli assenti Olivera, ancora in permesso dopo il Mondiale, Gilmour e David Neres. Quest’ultimo è tornato a farsi vedere a bordo campo durante la seduta, ricevendo l’affetto dei tifosi mentre prosegue il percorso di recupero dopo la terapia infiltrativa rigenerativa al ginocchio sinistro.

Per Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, la prima uscita stagionale contro l’Arezzo, in programma mercoledì a Carciato, offrirà le prime risposte sul lavoro svolto finora. Pur con una rosa ancora incompleta e in attesa degli ultimi movimenti di mercato, lo scheletro della squadra sembra già delineato e potrebbe essere molto simile a quello visto nelle esercitazioni tattiche del ritiro.

La vera novità, però, riguarda Antonio Vergara. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport spiega che Allegri lo sta impiegando da mezzala sinistra, un ruolo differente rispetto a quello di trequartista ricoperto nel 3-4-2-1 di Conte. Il giovane centrocampista viene considerato una mezzala offensiva, capace di garantire intensità nel pressing, qualità tecnica, inserimenti e senso del gol. Caratteristiche che potrebbero renderlo uno degli elementi più valorizzati nel nuovo sistema di gioco del tecnico livornese.