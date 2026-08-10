10 Agosto 2026

Egitto, la campagna “100 giorni di salute” ha erogato quasi 11 milioni di prestazioni sanitarie gratuite

Anna Gaia Cavallo 10 Agosto 2026
Egitto-1.jpg

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La campagna egiziana “100 giorni di salute”, giunta alla quarta edizione, ha erogato 10.966.291 prestazioni sanitarie gratuite dal suo avvio, il 1° agosto 2026. La campagna rientra negli sforzi del governo per ampliare l’accesso ai servizi sanitari e migliorarne la qualità in tutto il Paese. Secondo il portavoce del Ministero della Salute egiziano, Hossam Abdel Ghaffar, nell’ottava giornata della campagna sono state erogate 1.612.069 prestazioni, attraverso 13 settori del ministero che operano in modo integrato. La campagna ha inoltre dedicato particolare attenzione alla prevenzione e alla sensibilizzazione sanitaria, raggiungendo 56.758 cittadini attraverso varie attività.

– foto Pexels.com –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Adolfo-Urso-1.jpg

Ex Ilva, Urso “Dobbiamo elaborare un piano straordinario per Taranto”

Anna Gaia Cavallo 10 Agosto 2026
Netanyahu.jpg

Media, Netanyahu dà una chance al piano Usa per Gaza. Fonti Casa Bianca “Non siamo turbati da recenti dichiarazioni”

Anna Gaia Cavallo 10 Agosto 2026
Vigili-del-Fuoco-1-1-e1769866128957.jpg

Furgone con braccianti si ribalta nel Foggiano, un morto e otto feriti

Anna Gaia Cavallo 9 Agosto 2026
Campi-Flegrei-1.jpg

Campi Flegrei, centrodestra in Regione Campania “Subito lo stato di emergenza”

Anna Gaia Cavallo 9 Agosto 2026
Netanyahu-1.jpg

Netanyahu respinge il piano del Board of Peace per Gaza: “Niente ritiro dell’Idf fino al completo disarmo di Hamas”

Anna Gaia Cavallo 9 Agosto 2026
Malta-2-1-1.webp

Malta, quattro offerte presentate per il progetto di energia rinnovabile dal Nord Africa

Anna Gaia Cavallo 8 Agosto 2026

Ultimissime

Egitto-1.jpg

Egitto, la campagna “100 giorni di salute” ha erogato quasi 11 milioni di prestazioni sanitarie gratuite

Anna Gaia Cavallo 10 Agosto 2026
Lenergy-Pisa-Campione-Serie-A-Q8.jpg

Beach soccer, giù il sipario sulle finali: Pisa e Velletri vincono lo scudetto

redazione 10 Agosto 2026
Adolfo-Urso-1.jpg

Ex Ilva, Urso “Dobbiamo elaborare un piano straordinario per Taranto”

Anna Gaia Cavallo 10 Agosto 2026
Netanyahu.jpg

Media, Netanyahu dà una chance al piano Usa per Gaza. Fonti Casa Bianca “Non siamo turbati da recenti dichiarazioni”

Anna Gaia Cavallo 10 Agosto 2026
Shelton.jpg

Shelton batte Fonseca e sfiderà Mensik nei quarti a Montreal. A Toronto avanzano Gauff e Osaka

redazione 10 Agosto 2026