Campi Flegrei, centrodestra in Regione Campania “Subito lo stato di emergenza”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Noi presenteremo al prossimo Consiglio Regionale, che auspichiamo si tenga al più presto, una risoluzione nella quale inviteremo il presidente Fico a richiedere immediatamente lo Stato di emergenza, perché questo strumento consente di attivare una serie di meccanismi di protezione e agire in deroga, spendendo rapidamente le risorse che sono state messe a disposizione dal governo. A noi interessa che si diano risposte immediate a chi è sfollato, al commercio e alle imprese, a chiunque viva una condizione di disagio nell’area flegrea“. Lo dichiara il capo dell’opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano, congiuntamente ai capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna.

“Parlare di legge speciale oggi significa non affrontare subito il problema, perché in questa fase può funzionare solo lo Stato di emergenza che consente l’emanazione di ordinanze di protezione civile in grado di scavalcare la burocrazia. Una eventuale legge speciale, di cui si può ragionare, richiederebbe molto tempo ed essa va collegata a una ricostruzione urbanistica che va programmata e pensata con accuratezza”, aggiungono gli esponenti del centrodestra.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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