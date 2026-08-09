9 Agosto 2026

Eruzione dell’Etna porta allo stop dei voli all’aeroporto di Catania, disagi anche su Malta

Anna Gaia Cavallo 8 Agosto 2026
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IPA86466306 – Etna in eruzione. L’aeroporto internazionale Fontanarossa bloccato per tre giorni dalla cenere del vulcano. Foto Angela Platania

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La presenza di cenere vulcanica nell’aria ha provocato la sospensione di tutti i voli in arrivo all’aeroporto di Catania Fontanarossa, con ripercussioni anche sui collegamenti da Malta. La società di gestione dell’aeroporto ha comunicato che gli arrivi resteranno sospesi, a causa della cenere sprigionata dall’attività eruttiva dell’Etna. Lo spazio aereo corrispondente alla nube di cenere, identificato come settore C1, è stato chiuso.

I voli in partenza degli aeromobili già presenti nello scalo, invece, continuano a operare regolarmente. La sospensione ha già interessato almeno due collegamenti da Malta a Catania. Un volo KM Malta Airlines previsto alle 6.45 dall’aeroporto internazionale di Malta è stato cancellato, mentre il volo Ryanair delle 7.50 è stato dirottato su Palermo. Altri collegamenti tra Malta e Catania risultavano programmati nel corso della giornata di sabato.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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