Gazzetta dello Sport: “Napoli, Gabriel Jesus accende il mercato: Branchini al Patini, ma prima va ceduto Lukaku”

La presenza di Giovanni Branchini sulle tribune del Patini accende inevitabilmente le fantasie di mercato del Napoli. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, uno degli agenti italiani più conosciuti a livello internazionale ha assistito all’allenamento degli azzurri a Castel di Sangro. Una visita che potrebbe essere legata semplicemente al rapporto professionale con Massimiliano Allegri, ma che assume un significato particolare considerando che Branchini cura anche gli interessi di Gabriel Jesus.

Il nome dell’attaccante brasiliano dell’Arsenal è infatti entrato con forza nelle indiscrezioni relative al mercato azzurro. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la presenza di Branchini è arrivata proprio dopo le notizie provenienti dal Brasile relative all’interesse del Napoli per il giocatore, alimentando inevitabilmente l’entusiasmo dei tifosi.

GABRIEL JESUS, OPERAZIONE COMPLESSA

Gabriel Jesus rappresenterebbe un innesto di grande prestigio per il reparto offensivo di Allegri, ma l’eventuale operazione presenta diversi ostacoli. Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il brasiliano percepisce uno stipendio da circa 9 milioni netti e nella sua carriera recente ha dovuto fare i conti anche con diversi problemi fisici.

A complicare ulteriormente la situazione c’è il contratto con l’Arsenal, che ha ancora un anno di validità. Ma soprattutto, in questo momento, il Napoli deve prima completare alcune operazioni in uscita.

La principale riguarda Romelu Lukaku.

LUKAKU BLOCCA IL MERCATO

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’ultimo anno di contratto del centravanti belga, con un ingaggio da circa 11 milioni lordi, rappresenta attualmente uno dei principali ostacoli alle operazioni in entrata del direttore sportivo Giovanni Manna.

Lukaku non ha ancora raggiunto il ritiro di Castel di Sangro e il periodo supplementare di permesso concesso dal Napoli si avvicina alla conclusione. Nel frattempo non sarebbe ancora emersa una soluzione definitiva per il suo futuro.

L’Atlanta United non convincerebbe completamente il belga, che guarderebbe invece con interesse alla possibilità Fenerbahce. La sua cessione rappresenterebbe il primo passo per permettere al Napoli di tornare a muoversi concretamente sul mercato.

Anche l’eventuale partenza di Lukaku, però, potrebbe non essere sufficiente per rendere immediatamente possibile l’operazione Gabriel Jesus. Per arrivare al brasiliano, infatti, potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore uscita importante, con Lucca e Lang tra i giocatori indicati come possibili partenti.

BADIASHILE ASPETTA IL NAPOLI

La priorità più concreta riguarda invece la difesa. Come riferisce ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe raggiunto un’intesa di massima sia con il Chelsea sia con Benoît Badiashile.

La formula prospettata prevederebbe un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il difensore avrebbe inoltre già trovato un accordo economico per un contratto iniziale di un anno legato al prestito, seguito da altri quattro anni in caso di permanenza definitiva, con un ingaggio indicato in circa 2,5 milioni.

Allegri attende dunque che la situazione possa sbloccarsi, ma tutto continua a dipendere dalle uscite e in particolare dal futuro di Lukaku.

ANCHE FAVASULI RESTA BLOCCATO

Non c’è soltanto Badiashile in attesa. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come anche l’operazione per Costantino Favasuli del Catanzaro sia momentaneamente congelata.

La strategia societaria passa dalla necessità di riportare il monte ingaggi entro parametri considerati maggiormente sostenibili. Per questo motivo la cessione di Lukaku rappresenta il primo passaggio fondamentale per riaprire concretamente il mercato in entrata.

Solo dopo aver alleggerito i costi Manna potrà provare a completare le operazioni considerate prioritarie e, qualora si creassero le condizioni necessarie, valutare anche un colpo molto più ambizioso. E il nome capace di accendere i sogni dei tifosi, conclude l’analisi della Gazzetta dello Sport firmata da Vincenzo D’Angelo, resta quello di Gabriel Jesus.