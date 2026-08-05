Corriere dello Sport: “Ajax su Lang, Zeballos resta in attesa. Badiashile sempre più vicino”

Il mercato del Napoli continua a intrecciare uscite e nuovi innesti. Dopo la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, un altro azzurro potrebbe lasciare Castel di Sangro: Noa Lang è finito nel mirino dell’Ajax. È questo lo scenario raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Secondo il Corriere dello Sport, il club di Amsterdam segue con attenzione l’evoluzione della trattativa tra Paris Saint-Germain e Ajax per Mika Godts. Se il giovane esterno belga dovesse essere ceduto ai campioni d’Europa, i Lancieri punterebbero a riportare in Olanda Noa Lang.

Al momento, però, la trattativa per Godts è lontana dalla conclusione.

L’Ajax ha respinto una prima offerta del PSG da 40 milioni di euro più 5 di bonus, ribadendo di considerare il giocatore fondamentale per la prossima stagione. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Olanda, solo una proposta superiore ai 60 milioni di euro potrebbe convincere il club a cedere il proprio talento.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, proprio l’eventuale partenza di Godts aprirebbe la strada al ritorno di Lang ad Amsterdam.

La valutazione dell’esterno olandese si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro più bonus, cifra molto vicina a quella investita dal Napoli un anno fa per acquistarlo dal PSV Eindhoven. L’operazione potrebbe essere impostata sia a titolo definitivo sia attraverso un prestito con obbligo di riscatto.

Un’eventuale cessione di Lang avrebbe anche un’altra conseguenza sul mercato azzurro.

Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già bloccato Exequiel Zeballos, esterno argentino del Boca Juniors in scadenza di contratto. Il giocatore avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi al Napoli, ma l’operazione è stata congelata proprio in attesa di definire le uscite nel reparto offensivo.

Sul fronte della difesa resta invece in primo piano Benoît Badiashile.

Il Corriere dello Sport conferma che il difensore del Chelsea è la scelta condivisa da Manna e Massimiliano Allegri per sostituire l’infortunato Alessandro Buongiorno. La trattativa dovrebbe entrare nella fase decisiva dopo il rientro dei Blues dalla tournée tra Hong Kong e Australia.

Il Napoli continua a proporre un prestito con diritto di riscatto, formula ritenuta ideale per chiudere l’operazione.

Sempre bloccato anche Costantino Favasuli, terzino destro del Catanzaro e dell’Under 21 italiana. Il suo valore è stimato intorno ai 7 milioni di euro, con il 50% dell’eventuale futura rivendita destinato alla Fiorentina.

Nel frattempo il ritiro ritrova due protagonisti.

Come riferisce il Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne ha raggiunto Castel di Sangro e da oggi inizierà ad allenarsi con la squadra, mentre Romelu Lukaku è atteso per avviare la preparazione e affrontare con società e agente i discorsi legati al proprio futuro.

Alla seduta si è rivisto anche Cyril Ngonge, altro giocatore destinato a lasciare il Napoli, mentre David Neres è sempre più vicino al rientro in gruppo, fissato come obiettivo per il fine settimana.