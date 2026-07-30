Corriere dello Sport: “Napoli, Badiashile resta la priorità: Manna tratta con Chelsea e agenti”

Il Napoli accelera per regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo richiesto in difesa. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Benoit Badiashile è diventato il primo obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna, che sta lavorando su due fronti: da una parte l’intesa con il giocatore, dall’altra la trattativa con il Chelsea per trovare la formula giusta.

Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il difensore francese ha già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento in azzurro. I contatti con il suo entourage proseguono e le parti sarebbero vicine a un’intesa economica. Il vero nodo resta però l’accordo tra i due club.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli punta a chiudere l’operazione con la formula del prestito. Una scelta dettata sia dalla strategia societaria sia dai dubbi legati ai numerosi problemi fisici che hanno limitato Badiashile nell’ultima stagione, chiusa con appena 16 presenze complessive tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup, per un totale di 1.070 minuti giocati.

Il Chelsea, che nel 2023 investì circa 35 milioni di sterline per acquistarlo dal Monaco, continua invece a preferire una cessione a titolo definitivo. La trattativa resta aperta e il Napoli, come spiega Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, non ha intenzione di forzare i tempi, confidando nel fatto che il gradimento del giocatore possa favorire la buona riuscita dell’operazione.

Restano comunque vive anche le alternative. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport riferisce che Jean-Clair Todibo è ancora monitorato, anche se attualmente occupa una posizione più defilata nelle gerarchie azzurre, anche perché il West Ham sta trattando con il Marsiglia.

In Serie A continua invece a piacere Tiago Gabriel del Lecce. Il difensore portoghese, classe 2004, rappresenta un profilo molto interessante anche in ottica liste grazie allo status di Under, ma la valutazione superiore ai 30 milioni di euro viene ritenuta troppo elevata dal Napoli.

Tra i candidati resta anche Federico Gatti. Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il difensore della Juventus, già allenato da Allegri, potrebbe partire per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, motivo per cui il suo nome continua a essere preso in considerazione dalla dirigenza azzurra.

Il mercato del Napoli non riguarda soltanto il reparto arretrato. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport spiega che, una volta completato l’acquisto del centrale, il club tornerà a concentrarsi anche sugli esterni offensivi. Per la fascia destra il nome più seguito resta Costantino Favasuli del Catanzaro, altro classe 2004 molto apprezzato per le sue prospettive di crescita.

Sempre aperta anche la pista che porta a Exequiel Zeballos. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli ha già raggiunto un’intesa con l’esterno argentino e sarebbe vicino anche all’accordo con il Boca Juniors sulla base di circa 8-9 milioni di euro. Tuttavia, la società ha ribadito che ogni nuovo acquisto sarà subordinato alle uscite.

Sul fronte delle cessioni, dopo il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04, è stata definita anche la partenza del giovane Rao. Il classe 2006 si trasferisce al Pisa con la formula del prestito dopo aver partecipato al ritiro di Dimaro.