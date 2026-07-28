Gazzetta dello Sport: “Napoli, caccia al centrale: Tiago Gabriel resta il favorito, quattro nomi per Allegri”
La priorità del Napoli resta la difesa. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il mercato degli azzurri è momentaneamente in stand-by, ma Giovanni Manna continua a lavorare per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale prima dell’inizio del campionato.
Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo azzurro è impegnato su più tavoli, anche se il club continua a seguire la linea dettata dalla società: prima le cessioni, poi gli acquisti. Nonostante ciò, l’infortunio di Alessandro Buongiorno rende inevitabile un intervento sul reparto arretrato, con Allegri che spera di poter inserire il nuovo centrale già durante il ritiro di Castel di Sangro per prepararlo all’esordio in campionato contro il Genoa.
Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la lista dei candidati comprende quattro nomi: Tiago Gabriel del Lecce, Federico Gatti della Juventus, Benoit Badiashile del Chelsea e Oumar Solet dell’Udinese. Profili differenti per caratteristiche e costi, ma tutti considerati in grado di rinforzare la difesa azzurra.
In cima alle preferenze del Napoli c’è Tiago Gabriel. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport spiega che il centrale portoghese del Lecce rappresenta il profilo ideale sia per il presente sia per il futuro. Classe 2004, abbina forza fisica, personalità, capacità di impostazione e grande efficacia nel gioco aereo. Il club azzurro lo segue con attenzione dalla scorsa stagione e ritiene che possa diventare un investimento di alto livello.
L’ostacolo principale resta la valutazione economica. Come riferisce Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Lecce continua a chiedere circa 30 milioni di euro, forte dell’interesse manifestato da diversi club di Premier League. Il Napoli, invece, considera congrua una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni, mantenendo comunque aperta la trattativa.
Tra le alternative rimane viva la pista che porta a Benoit Badiashile. Il difensore francese del Chelsea possiede caratteristiche molto apprezzate dallo staff tecnico, compresa l’abitudine a giocare sul centrosinistra della difesa. Tuttavia, come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il nodo riguarda la formula: il Chelsea punta alla cessione definitiva, mentre il Napoli preferirebbe un prestito, possibilmente oneroso con diritto di riscatto.
Sempre monitorata anche la situazione di Federico Gatti. La Gazzetta dello Sport racconta che Allegri continua a stimare il difensore della Juventus, già allenato in bianconero, ma oltre all’aspetto economico pesa anche il malumore espresso da una parte della tifoseria azzurra, che sui social ha ricordato il duro intervento dell’ex bianconero ai danni di Khvicha Kvaratskhelia in una sfida di qualche stagione fa.
L’ultimo nome sul taccuino di Giovanni Manna è quello di Oumar Solet. Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il centrale dell’Udinese garantirebbe un impatto immediato grazie all’esperienza maturata in Serie A, ma i precedenti problemi fisici e le elevate richieste economiche del club friulano rappresentano elementi che impongono ulteriori riflessioni.
Il Napoli continua quindi a valutare ogni soluzione possibile. Con il mercato ancora bloccato e la necessità di rispettare il budget fissato dalla società, Giovanni Manna prosegue il proprio lavoro, mentre Massimiliano Allegri attende il rinforzo considerato indispensabile per completare il reparto difensivo in vista dell’inizio della nuova stagione.