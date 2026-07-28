Repubblica: “Il nuovo Napoli di Allegri brilla il talento di Vergara Lucca è a rischio cessione”

Si chiude il ritiro di Dimaro e per la prima volta, dopo quindici estati consecutive, il saluto alla Val di Sole potrebbe non essere un semplice arrivederci. Come racconta la Repubblica Napoli, il futuro della sede del ritiro resta in bilico mentre Massimiliano Allegri lascia il Trentino con idee più chiare sulla rosa e sui primi verdetti emersi dal lavoro svolto.

Secondo la Repubblica Napoli, è in corso la trattativa per un nuovo accordo biennale tra il Napoli e le istituzioni locali, chiamate ancora una volta a soddisfare le richieste del club sia dal punto di vista organizzativo sia economico. Le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis hanno però aperto uno scenario diverso rispetto al passato, lasciando intendere che il ciclo di Dimaro potrebbe davvero concludersi.

Sul campo, invece, il clima è stato decisamente più sereno. Come riferisce la Repubblica Napoli, Allegri e i suoi giocatori hanno salutato Dimaro con il sorriso al termine dell’ultima seduta atletica disputata a Carciato. Matteo Politano ha voluto ringraziare i tifosi lanciando la propria maglia agli irriducibili presenti in tribuna prima delle 48 ore di riposo che precederanno la ripresa della preparazione a Castel di Sangro.

La seconda parte del ritiro inizierà tra pochi giorni e sarà particolarmente intensa. La Repubblica Napoli ricorda che gli azzurri disputeranno tre amichevoli contro Osasuna (5 agosto), Celta Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto), alternando tredici allenamenti aperti al pubblico e otto sedute a porte chiuse. Nel frattempo il club sarà impegnato anche nelle celebrazioni del Centenario, con l’evento principale previsto il 1° agosto in piazza del Plebiscito.

Come evidenzia la Repubblica Napoli, Allegri ha ormai maturato una valutazione più precisa sulla rosa a disposizione. Tra i giocatori maggiormente promossi spicca Antonio Vergara, protagonista assoluto delle due amichevoli disputate contro Arezzo e Carrarese. Impiegato da mezzala sia a destra sia a sinistra, il centrocampista ha convinto pienamente il tecnico, confermando la crescita mostrata dopo il recente rinnovo di contratto.

Tra le note più positive figurano anche Rasmus Hojlund, Alisson Santos, Giovane, Marianucci, Gutierrez e il giovane Prisco. Hanno invece offerto prestazioni giudicate sufficienti Matteo Politano, Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola. Situazione particolare per Frank Anguissa che, come sottolinea la Repubblica Napoli, si è mostrato brillante sul campo ma meno sereno fuori, anche a causa delle continue voci di mercato che riguardano il suo futuro.

Non tutti, però, hanno convinto. La Repubblica Napoli indica Rafa Marin come uno dei giocatori chiamati a crescere maggiormente. Lo spagnolo avrebbe potuto approfittare dell’infortunio di Alessandro Buongiorno per guadagnare posizioni nelle gerarchie difensive, ma le sue prestazioni non hanno soddisfatto pienamente lo staff tecnico. Tra i rimandati figurano anche Alex Meret, Stanislav Lobotka, Pasquale Mazzocchi e i giovani argentini Baridò e Pereira, mentre David Neres, Billy Gilmour e Sam Beukema restano di fatto ingiudicabili, non avendo ancora lavorato con continuità a causa dei rispettivi problemi fisici.

Sul fronte delle uscite, le indicazioni sembrano ormai piuttosto chiare. Come racconta ancora la Repubblica Napoli, Michael Folorunsho e Jesper Lindstrom non rientrano nei piani del nuovo progetto tecnico. Anche Obaretin e Cheddira sono destinati a lasciare il club, mentre Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere ceduto per finanziare il mercato dopo aver perso il posto da titolare.

Restano infine da valutare alcune situazioni offensive. Lorenzo Lucca non è riuscito a convincere come alternativa a Hojlund e, complice anche l’infortunio alla caviglia, il suo futuro appare incerto, con Fiorentina e Lazio indicate tra i club interessati. Molte risposte arriveranno nelle prossime settimane con il rientro dei nazionali Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Romelu Lukaku, Mathias Olivera e Noa Lang, chiamati a completare il gruppo a disposizione di Allegri.