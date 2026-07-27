Corriere dello Sport: “Tiago Gabriel. La pista è calda”

Massimiliano Allegri archivia con soddisfazione il ritiro di Dimaro dopo la prima vittoria della sua gestione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il successo per 2-0 contro la Carrarese ha lasciato sensazioni decisamente più positive rispetto alla sconfitta contro l’Arezzo, offrendo al tecnico indicazioni incoraggianti in vista della seconda parte della preparazione a Castel di Sangro.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il Napoli continua comunque a monitorare il mercato, soprattutto in difesa dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno e i problemi fisici di Sam Beukema. Tra i profili più seguiti resta Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004 del Lecce, considerato ideale anche per i requisiti anagrafici delle liste. Accanto a lui prende quota anche la candidatura di Benoit Badiashile, difensore francese di 25 anni del Chelsea, che potrebbe arrivare con la formula del prestito. Rimane inoltre tra gli obiettivi Federico Gatti della Juventus.

Sul mercato, però, Allegri preferisce mantenere un profilo prudente. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riporta le parole del tecnico: «Al mercato, come sempre, ci pensa la società perché io devo solo allenare la squadra. Do delle valutazioni, sì, ma mancano ancora trentacinque giorni alla chiusura delle operazioni e la società è vigile. Credo che in questo momento il mercato sia fermo per tutti, non soltanto per il Napoli. La nostra rosa ha un assoluto valore, abbiamo dei difensori e ci attendono altre tre amichevoli molto importanti. Valuteremo con calma e lucidità quel che ci sarà da qui alla fine dei movimenti».

Tra gli argomenti affrontati dall’allenatore c’è stato anche Kevin De Bruyne. Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Allegri ha scherzato sulle qualità del fuoriclasse belga: «Non penso che ci sia bisogno di valutarlo, tecnicamente è abbastanza bravo…». Il tecnico ha poi spiegato di attendere il suo rientro con grande fiducia: «Arriverà e avrà le sue motivazioni. Ci aspetta una stagione molto importante tra campionato, Champions e Coppa Italia e dobbiamo avere una rosa all’altezza per fare una grande stagione e per provare ad arrivare a marzo nelle condizioni migliori, in modo da giocarci le nostre chance in tutte e tre le competizioni. Per riuscirci sarà fondamentale lavorare bene in questi primi sei mesi».

Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, De Bruyne è atteso in gruppo il 5 agosto insieme a Romelu Lukaku dopo gli impegni con il Belgio al Mondiale, anche se il Napoli gli ha chiesto di anticipare il rientro per partecipare alla manifestazione “Napoli 100”, l’evento inaugurale dedicato al Centenario del club.

Analizzando la vittoria contro la Carrarese, Allegri ha sottolineato soprattutto i progressi mostrati dalla squadra sotto il profilo atletico e difensivo. «È stato un buon test, soprattutto dal punto di vista della condizione fisica. Stiamo meglio in campo e abbiamo fatto cose decisamente migliori. Intanto non abbiamo preso gol, che è la nota più importante. Direi che i ragazzi hanno lavorato bene. Adesso stacchiamo per due giorni e poi riprenderemo a Castel di Sangro», ha dichiarato.

Infine, l’allenatore si è soffermato sulla crescita di alcuni singoli. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport riporta le sue considerazioni su Rasmus Hojlund: «Ha grande stazza fisica e ha bisogno di mettere minuti e lavoro nelle gambe». Lo stesso discorso vale anche per Amir Rrahmani, Frank Anguissa e altri elementi della rosa. Allegri ha ricordato che la preparazione è ancora all’inizio e che l’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili dopo il secondo ritiro, in vista dell’esordio in campionato del 22 agosto contro il Genoa a Marassi.