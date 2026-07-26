Corriere dello Sport: “Napoli, Pastorello apre al futuro di Lukaku: intanto avanza Tiago Gabriel”

Il mercato del Napoli continua a intrecciare rinnovi, dichiarazioni e nuovi obiettivi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la giornata è stata segnata dalle parole dell’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, dal rinnovo ufficiale di Antonio Vergara e dall’avanzata della candidatura di Tiago Gabriel per rinforzare la difesa azzurra.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Federico Pastorello ha confermato i dubbi sul futuro di Lukaku, lasciando intendere che la permanenza del centravanti belga non sia affatto scontata. Ai microfoni di Sky, il procuratore ha dichiarato: «Ha giocato un Mondiale da protagonista e non rimane dove non è voluto, quindi vedremo se ci sarà una soluzione», riaprendo di fatto gli scenari di mercato attorno all’attaccante.

Nella stessa giornata è arrivata anche una delle notizie più importanti per il futuro del club. Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031, con tre opzioni annuali che potranno estendere il contratto fino al 2034. Il centrocampista, oggi ventitreenne, potrà così legare il proprio futuro alla squadra della sua città per gran parte della carriera, candidandosi a diventare uno dei punti di riferimento del nuovo ciclo azzurro.

Sul tema Lukaku, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riporta anche le considerazioni di Pastorello sull’ipotesi che il belga possa ricoprire il ruolo di vice Hojlund. Una prospettiva che il procuratore respinge con decisione: «Ovviamente no, Romelu è un giocatore straordinario e lo ha dimostrato durante la sua lunga carriera: è uno degli attaccanti più prolifici del panorama mondiale, difficilmente possiamo accettare una possibilità del genere».

L’agente ha poi aggiunto: «È normale che ci siano delle strategie in un club, che ci sia un numero uno e un numero due, ma poi le gerarchie le decide l’allenatore. Forse il tecnico condivide questa scelta, ma faccio fatica a immaginare Lukaku numero due. Non vorrei che dietro le parole di Manna ci sia una motivazione di carattere finanziario: hanno due attaccanti ingombranti sotto questo punto di vista e in più anche Lucca. In questo momento, comunque, il mercato è bloccato».

Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Lukaku ha ancora un anno di contratto con il Napoli e percepisce un ingaggio da 11 milioni di euro lordi grazie ai benefici del Decreto Crescita. Il club lo acquistò dal Chelsea nell’estate del 2024 per 30 milioni di euro, riconoscendo ai Blues anche una percentuale sulla futura rivendita. Rasmus Hojlund è stato invece riscattato dal Manchester United per 44 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 6 milioni del prestito, mentre Lorenzo Lucca era stato acquistato dall’Udinese nel 2025 per 35 milioni di euro. Sul possibile rinnovo con riduzione dell’ingaggio, Pastorello è stato netto: «Visto il livello di Lukaku, forse, non è arrivato il tempo di spalmare». La valutazione fissata dal Napoli per una possibile cessione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Nel frattempo proseguono anche le manovre per rinforzare la difesa. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come stia prendendo quota la candidatura di Tiago Gabriel, difensore centrale del Lecce, profilo particolarmente apprezzato anche perché risponde ai requisiti degli Under. Restano inoltre aperti i dossier relativi all’esterno offensivo Exequiel Zeballos del Boca Juniors e al terzino destro Costantino Favasuli del Catanzaro. In lista continua a figurare anche Federico Gatti della Juventus, mentre Giorgio Scalvini dell’Atalanta piace molto, pur restando un obiettivo complicato a causa dell’elevata valutazione economica.