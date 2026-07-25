Il Mattino: “Napoli, liste piene e mercato bloccato: priorità alla difesa, Favasuli resta in pole”

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, ma prima di poter inserire nuovi elementi dovrà alleggerire una rosa ormai vicina al limite delle liste. Come racconta Il Mattino, Massimiliano Allegri, dopo la prima settimana di ritiro a Dimaro, ha ormai definito gran parte delle proprie valutazioni, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna è chiamato a gestire una situazione complessa tra uscite e nuovi innesti.

Secondo Il Mattino, gli slot disponibili sono praticamente esauriti e il Napoli, almeno nell’immediato, può intervenire soltanto su profili Under 23. La situazione coinvolge anche alcuni giocatori attualmente in organico come Obaretin, Folorunsho e Lindstrom, mentre resta da chiarire il futuro di Giovane e di uno tra Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku, destinato a lasciare il club.

Come evidenzia ancora Il Mattino, Allegri avrà un quadro ancora più completo a Castel di Sangro, dove ritroverà fin dal primo giorno Scott McTominay, Mathias Olivera e Noa Lang. Le esigenze tecniche, però, sono già ben definite: servono almeno due difensori e almeno un centravanti per completare l’organico in vista della nuova stagione.

Sul fronte degli acquisti, Il Mattino individua in Costantino Favasuli il profilo più facilmente raggiungibile nell’immediato. Il terzino destro del Catanzaro, classe 2003, rientra nei parametri anagrafici richiesti dalle liste e viene indicato come il principale candidato al ruolo di vice Di Lorenzo. La trattativa sarebbe favorita anche dagli ottimi rapporti tra il suo entourage e il direttore sportivo Giovanni Manna.

La priorità assoluta resta comunque il reparto arretrato. Il Mattino sottolinea che l’assenza di Alessandro Buongiorno potrebbe protrarsi fino alle prime giornate della Champions League, mentre Sam Beukema dovrebbe tornare disponibile soltanto a settembre. Olivera da solo non basta a coprire l’emergenza e per questo Federico Gatti resta uno dei nomi più seguiti. Il difensore della Juventus viene valutato circa 20 milioni di euro e i contatti proseguono, anche grazie al gradimento espresso da Allegri. Tra le alternative continua a essere monitorato anche Tiago Gabriel del Lecce, classe 2004, valutato però intorno ai 25 milioni dopo il rifiuto dell’offerta da 20 milioni presentata dal Benfica.

Come racconta Il Mattino, il Napoli continua inoltre a guardare con attenzione alla Premier League, dove nelle prossime settimane potrebbero aprirsi opportunità legate agli esuberi dei grandi club inglesi. In passato era stato seguito Jadon Sancho, pista oggi raffreddata, mentre restano monitorati anche Fortini e Dodô della Fiorentina. Nel frattempo Fabio Paratici avrebbe effettuato alcuni sondaggi per Lucca e Lang, operazioni comunque considerate complesse e rinviate eventualmente alla seconda parte del mercato.

Sul fronte delle uscite, Il Mattino ricorda che Alessio Zerbin e Luis Hasa sono stati ceduti a titolo definitivo al Frosinone. È inoltre in corso una trattativa con il Genoa per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Obaretin, fissato a 2,5 milioni di euro, mentre Christian Garofalo, difensore mancino classe 2007, è vicino al trasferimento a titolo definitivo alla squadra allenata da Daniele De Rossi.

Infine emergono anche nuovi nomi per il futuro. Il Mattino riferisce di sondaggi per Ricardo Pepi, attaccante del PSV Eindhoven e della nazionale statunitense, valutato circa 30 milioni di euro, e per il portiere Kepa Arrizabalaga, proposto al Napoli. Entrambe le operazioni, però, vengono considerate eventuali opportunità per una fase successiva del mercato.

Tra i possibili movimenti in uscita figura anche Frank Anguissa. Il centrocampista ha ancora un anno di contratto e, davanti a un’offerta importante, il Napoli potrebbe valutarne la cessione. Secondo Il Mattino, tra i club interessati potrebbe esserci il Fenerbahce. Sullo sfondo resta anche il nome di Adrien Rabiot, ma le dichiarazioni della madre-manager del centrocampista francese fanno pensare a una permanenza al Milan