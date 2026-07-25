Repubblica: “De Bruyne dice sì al Napoli: sarà protagonista della festa per il Centenario”

Kevin De Bruyne risponde presente alla chiamata del Napoli. Come racconta la Repubblica, il fuoriclasse belga parteciperà il prossimo 1° agosto all’evento organizzato in piazza del Plebiscito per celebrare il Centenario del club, interrompendo le vacanze estive per essere uno dei volti simbolo della serata.

Secondo la Repubblica, il Napoli ha chiesto espressamente a De Bruyne di prendere parte alla manifestazione e il centrocampista non ha esitato ad accettare l’invito, nonostante il suo rientro agli allenamenti resti fissato per il 5 agosto a Castel di Sangro dopo gli impegni con il Belgio al Mondiale. La presenza del numero uno belga è considerata strategica anche sotto il profilo dell’immagine: con milioni di follower sui social, rappresenta infatti uno dei principali testimonial del progetto di marketing voluto da Aurelio De Laurentiis.

Come evidenzia ancora la Repubblica, la scelta di partecipare alla festa assume anche un valore simbolico dopo le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Giovanni Manna, che aveva ribadito pubblicamente la centralità di De Bruyne nel progetto tecnico del Napoli. Massimiliano Allegri considera infatti il belga un elemento imprescindibile e attende il suo rientro per iniziare a lavorare direttamente con lui durante il ritiro di Castel di Sangro.

Per la Repubblica, all’interno del club non esistono dubbi sulla fiducia nei confronti dell’ex capitano del Manchester City. Nonostante una stagione complicata, condizionata dal grave infortunio rimediato a fine ottobre e da un rapporto mai realmente decollato con Antonio Conte, De Bruyne continua a godere della stima della società e dello spogliatoio. Il lungo periodo trascorso in Belgio per completare il recupero fisico lo aveva di fatto allontanato dal gruppo, ma la nuova gestione tecnica punta a rilanciarlo.

Come sottolinea la Repubblica, è stato proprio Allegri a chiedere al club di togliere De Bruyne dal mercato, indicandolo come uno dei pilastri del nuovo progetto. Una posizione confermata anche da Manna, che ha ricordato come il centrocampista sia legato al Napoli da un contratto valido fino al 2027, grazie all’opzione prevista per la seconda stagione.

Restano invece da chiarire gli aspetti tecnici. La Repubblica evidenzia che sarà fondamentale trovare la collocazione ideale del belga all’interno del 4-3-3 di Allegri. L’ipotesi di schierarlo in un centrocampo con Lobotka e McTominay aveva già evidenziato alcune difficoltà nella precedente gestione, portando poi a un cambio di sistema. Il nuovo allenatore dovrà quindi individuare la soluzione più adatta per valorizzare il talento del centrocampista senza compromettere gli equilibri della squadra.

Intanto arrivano segnali positivi anche sul fronte Romelu Lukaku. Come riporta la Repubblica, anche l’attaccante belga ha confermato la propria presenza alla festa del Centenario, nonostante le voci di mercato. Big Rom ha ancora un anno di contratto con il Napoli e, almeno per il momento, non sembra intenzionato a lasciare il club. Un ulteriore messaggio di disponibilità che la società spera possa rappresentare il punto di partenza per costruire una stagione diversa rispetto alla precedente.