Il Mattino: “Maradona, via libera al restyling: approvato il progetto per la candidatura a Euro 2032”

Il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona compie un passo decisivo. Il Mattino racconta che la conferenza dei servizi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dell’impianto, consentendo al Comune di Napoli di procedere con l’invio della documentazione necessaria per la candidatura agli Europei del 2032.

Secondo Il Mattino, il via libera è arrivato attraverso una determina dirigenziale che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso amministrativo. Il Comune è ora pronto a trasmettere entro il 31 luglio il dossier richiesto dalla UEFA per candidare il Maradona tra gli stadi che ospiteranno Euro 2032. L’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, ha confermato che tutta la documentazione è pronta per rispettare la scadenza prevista.

Come sottolinea ancora Il Mattino, il progetto non nasce soltanto dalla volontà di portare a Napoli una manifestazione internazionale come il Campionato Europeo, ma anche dalla scelta politica dell’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha sempre sostenuto il restyling dello stadio cittadino, pur consapevole della volontà del Napoli di realizzare un nuovo impianto. In questo percorso è stato determinante anche il sostegno della Regione Campania dopo l’insediamento del presidente Roberto Fico.

L’approvazione della conferenza dei servizi coinvolge tutti gli enti interessati. Il Mattino evidenzia che il parere favorevole è arrivato dai servizi comunali e dagli enti esterni chiamati a valutare gli aspetti urbanistici, ambientali, di sicurezza e mobilità, tra cui ASL, Vigili del Fuoco, ABC, Telecom Italia, Italgas e Open Fiber.

Il percorso amministrativo è iniziato nell’aprile 2025 con la consegna del Masterplan di riqualificazione e ha avuto una svolta decisiva il 9 aprile scorso, quando Comune e Regione hanno sottoscritto il protocollo d’intesa che ha garantito la copertura finanziaria per il progetto di restyling. Il Mattino spiega che, dopo l’invio del dossier alla UEFA, l’Unità organizzativa autonoma incaricata continuerà a sviluppare gli aspetti tecnici dell’intervento, mentre il sindaco Manfredi presenterà pubblicamente il nuovo progetto del Maradona in un appuntamento dedicato.

Sul fronte della candidatura a Euro 2032, Il Mattino ricorda che negli ultimi mesi si sono susseguiti numerosi incontri tra gli uffici tecnici del Comune, la FIGC e il Comitato organizzatore della manifestazione, oltre ai confronti istituzionali tra Manfredi e il ministro dello Sport Andrea Abodi. Dopo il termine del 31 luglio, sarà ancora possibile integrare la documentazione fino alla metà di settembre, prima che la FIGC selezioni le cinque città italiane candidate a ospitare il torneo insieme ad alcuni impianti di riserva. L’ultima parola spetterà poi alla UEFA, che a inizio ottobre valuterà la conformità dei progetti.

Resta però aperto il confronto con il Napoli sul futuro dell’impianto. Il Mattino ricorda che la posizione del presidente Aurelio De Laurentiis non è cambiata: il numero uno azzurro continua a puntare sulla costruzione di uno stadio di proprietà. Durante la presentazione delle maglie del Centenario aveva ribadito la volontà di realizzare un nuovo impianto, sostenendo che il restyling del Maradona non rappresenta la soluzione ideale per il club.

Dal canto suo, il sindaco Manfredi ha confermato la disponibilità dell’amministrazione a valutare un eventuale progetto privato del Napoli, sottolineando però che, nell’attesa, è doveroso valorizzare e modernizzare lo stadio esistente. Parallelamente, il club continua a lavorare all’ipotesi di un nuovo impianto nell’area dei terreni Q8, con un progetto da 70.000 posti e 120 sky box, già illustrato da De Laurentiis in occasione della presentazione di Massimiliano Allegri. Intanto, però, il percorso di riqualificazione del Maradona prosegue senza soste.