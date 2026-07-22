Palermo Ladies Open: Bronzetti avanza agli ottavi, Abbagnato eliminata all’esordio.

Palermo Ladies Open: Sorprese e Vittorie negli Ottavi di Finale

PALERMO (ITALPRESS) – Si completa il quadro degli ottavi di finale della 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open”, un torneo WTA 125 che si disputa sui campi in terra battuta del Country Time Club. L’atmosfera è intensa e le giocatrici non deludono, tra colpi inaspettati e sfide avvincenti.

Una delle sorprese più clamorose è arrivata dal Campo 2, dove la testa di serie numero 4, Tamara Zidansek, è stata eliminata al primo turno dalla giovane russa Alevtina Ibragimova. Questa sconfitta segna una giornata di colpi di scena, considerando il passato di Zidansek, semifinalista al Roland Garros nel 2021 e un tempo classificata al numero 22 del mondo. Non riuscendo a mantenere il suo vantaggio iniziale, Zidansek ha ceduto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. Ibragimova, ora attesa negli ottavi contro la francese Alice Rame, sarà pronta a dare battaglia, avendo già dimostrato la sua abilità nel superare la russa Anastasia Tikhonova con un convincente 6-1 6-2.

Lucia Bronzetti Avanza con Determinazione

Lucia Bronzetti, testa di serie numero 2 del torneo, ha rispettato le attese superando la wild card azzurra Ilary Pistola. La romagnola, finalista nel 2022 e reduce da una buona performance al WTA 125 di Roma, ha vinto in modo convincente, chiudendo con un punteggio di 6-1 6-4. Bronzetti ha tra l’altro elogiato il suo attuale stato di forma, dichiarando: “È un periodo positivo. Non è stato facile continuare a competere, ma sono soddisfatta di come ho gestito la partita”. La giocatrice si prepara ora per una sfida chiave contro Dalila Spiteri, che recentemente ha vinto un derby siciliano.

Riguardo al suo legame con Palermo, Bronzetti ha affermato: “Mi piace tornare qui. Cerco di divertirmi insieme al mio team e di concentrarmi su una partita alla volta.” La sua consapevolezza della sfida imminente con Spiteri, molto conosciuta da Bronzetti per averci anche allenato insieme, dimostra la sua preparazione meticolosa.

Un debutto amaro per la palermitana Anastasia Abbagnato, che esce dal torneo al primo turno. La ventiduenne, posizionata al numero 510 del ranking WTA, ha affrontato la francese Clara Burel, ex numero 42 del mondo, e ha subito una sconfitta netta con il punteggio di 6-2 6-1. La giovane Abbagnato avrà certamente altre opportunità in futuro, e il suo esordio in un contesto così importante spiana la strada per crescere nel mondo del tennis.

Nel frattempo, il torneo ha visto anche la rimonta della romena Miriam Bianca Bulgaru, numero 246 del ranking mondiale, che ha superato la svedese Caijsa Hennemann con il punteggio di 3-6 6-1 6-2. Bulgari affronterà ora in ottavi la testa di serie numero 1, la britannica Francesca Jones, campionessa in carica.

Con il prosieguo delle competizioni, la pattuglia azzurra si dimezza, riducendosi da 10 a 5 giocatrici, segnale del livello competitivo crescente nel torneo. Oggi il programma sul Centrale si apre con il match tra Jennifer Ruggeri e la testa di serie numero 5, Lola Radivojevic, seguito dall’incontro tra Federica Urgesi e Clara Burel, e chiuderà con la sfida tra la settima testa di serie, Fiona Ferro, e la russa Erika Andreeva. Il programma del singolare del giorno sarà completato da Ekaterine Gorgodze, testa di serie numero 6, contro la marocchina Yasmine Kabbaj.

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– Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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