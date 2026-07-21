Maxi festa a Madrid: oltre 2 milioni di persone celebrano il trionfo mondiale della Spagna.

Festa Straordinaria a Madrid per il Mondiale Vinto

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nella notte di sabato, Madrid ha vissuto un evento indimenticabile, con oltre due milioni di persone che si sono radunate per festeggiare la vittoria della Spagna nella finale del Mondiale contro l’Argentina. L’atmosfera è stata elettrica, con un autobus scoperto che ha percorso lentamente le strade della capitale, partendo da Moncloa e dirigendosi verso Piazza Cibeles, trasformata in un enorme stadio a cielo aperto.

Durante la celebrazione, ogni campione del mondo è stato presentato sul palco mentre risuonavano le note di canzoni scelte dai giocatori stessi. La folla ha accolto calorosamente il Ct Luis de la Fuente, che ha preso il microfono per intonare un brano iconico di Julio Iglesias, suscitando l’entusiasmo di tutti i presenti. Tra le momenti più toccanti, Rodri, eletto miglior giocatore del torneo, ha esclamato: “Viva la Spagna, viva il Re!”, ricevendo un’ovazione che ha riempito l’aria di gioia e orgoglio.

Ritorno Trionfale per l’Argentina a Buenos Aires

In un contrasto che ha reso il clima delle feste ancora più accessibile, la nazionale argentina ha fatto ritorno a Buenos Aires, dopo aver perso la finale. Arrivati da New York con un volo charter, i giocatori sono stati accolti da una folla festante lungo l’autostrada. Il loro pullman scoperto, simbolo del viaggio di ritorno, ha attraversato la città scortato da cori e striscioni dai tifosi argentini.

Assente Leo Messi, la figura del Ct Lionel Scaloni è stata particolarmente brillante, tra i più scatenati durante il ricevimento. Scaloni ha intonato dei cori insieme ai tifosi, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente. I presenti, emozionati, hanno festeggiato l’accoglienza trionfale riservata a giocatori come Emiliano “Dibu” Martínez, Juan Musso, Nicolás Otamendi e tanti altri, tutti visibilmente toccati dalla calorosa ricezione.

Il calore e l’affetto della folla sono stati accompagnati da fuochi d’artificio, applausi e cori per celebrare i beniamini locali, creando un legame profondo tra i giocatori e il pubblico. Il sentimento nazionale si è respirato in ogni angolo della città, dimostrando che, nonostante la sconfitta nella finale, l’orgoglio per la squadra e l’unione del popolo argentino rimangono indiscutibili. La festa ha creato un mix tra nostalgia e speranza per il futuro, chiara manifestazione della passione che circonda il calcio in Argentina.

Questo evento ha dimostrato ancora una volta il potere unificante dello sport, capace di mobilitare milioni di persone e di creare atmosfere cariche di emozione. La vittoria della Spagna è stata motivo di esplosione di gioia, mentre la sconfitta dell’Argentina, invece di alimentare la delusione, è diventata un’occasione per riflettere sul percorso compiuto e sui successi conseguiti negli anni. Entrambi i paesi hanno mostrato il loro amore per il calcio e il loro legame indissolubile con i propri atleti.

Al di là del risultato finale, quello che resterà impresso nella memoria di tutti è l’esibizione di passione, unità e celebrazione che ha caratterizzato queste due serate straordinarie. La Spagna celebra il suo trionfo mondiale, mentre l’Argentina, pur con un pizzico di amarezza, trova motivi di orgoglio e di speranza per le future competizioni. La strada verso i prossimi eventi calcistici si preannuncia ricca di attese e nuove emozioni.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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