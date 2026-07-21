Volleyball Femminile: Azzurre pronte per le VNL Finals, Velasco avverte: “Olanda sfida impegnativa”.

Il Ct Velasco: Pronti per la sfida con l’Olanda

MACAO (CINA) (ITALPRESS) – Alla vigilia del tanto atteso quarto di finale delle Finals VNL 2026, il Ct della nazionale femminile di volley, Julio Velasco, ha espresso le sue aspettative per il match contro l’Olanda. “Ora tocca al campo e noi speriamo di fare un buon match. È un’impresa difficile, dato che affrontiamo la prima partita dopo dieci giorni di pausa e sappiamo che queste competizioni possono riservare molte insidie”, ha dichiarato Velasco. Il match è in programma domani alle ore 10 italiane, ed è un momento cruciale per le azzurre.

Preparazione e Motivazione per il Match

Il Ct ha aggiunto che la squadra è in ottima forma e ha lavorato intensamente durante la settimana. “Ogni partita a questo livello è complessa. Abbiamo dato spazio a molte giocatrici in queste tre settimane e ora siamo pronti per dare il massimo. Ciò che è successo in passato non deve influenzarci. Ho detto alle ragazze di entrare in campo come se avessero perso precedentemente, dimenticando statistiche e successi. Dobbiamo focalizzarci solo sull’imminente confronto”, ha continuato.

Le azzurre hanno già affrontato l’Olanda con successo, avendo vinto 3-0 nel primo incontro durante la settimana a Brasilia. Adesso, l’Italia si appresta a disputare le sue quinta Finals consecutive, avendo già conquistato il titolo nel 2024 a Bangkok e bissato nel 2025 a Lodz. Un eventuale successo contro l’Olanda porterebbe le italiane a sfidare la vincente del quarto di finale tra Brasile e Giappone, fissato per le 13:30 italiane di domani.

La tensione è palpabile, e Anna Danesi, capitana delle azzurre, ha chiesto rispetto per le avversarie e la massima concentrazione. “Mi aspetto una bella partita in una settimana fondamentale per noi. Siamo alle Finals e sento che le nostre avversarie sono pronte, così come lo siamo noi. Abbiamo avuto una settimana di allenamenti intensi, ed ora è il momento di iniziare questa fase che speriamo sia impegnativa per la nostra squadra”, ha dichiarato Danesi.

La capitana ha anche accennato ai miglioramenti sul piano del gioco, evidenziando che la squadra è in fase di crescita: “Forse ci manca ancora qualcosa, ma sono ottimista per il nostro stato di forma. Credo che giocando riusciremo a superare le piccole lacune su cui stiamo lavorando. Molte di noi hanno avuto un periodo di vacanza extra, una novità dopo tanto tempo. Abbiamo dimostrato un grande livello di pallavolo negli ultimi anni, ma i titoli non contano se non dimostriamo il nostro valore in campo ogni volta. Sappiamo che dovremo affrontare squadre pronte a dare il 1000% contro di noi, e noi dovremo trovare il carattere giusto per dare il 2000%”, ha affermato con determinazione.

La squadra azzurra è ben consapevole delle aspettative che suscita e sa che ogni match in questa fase finale è un’opportunità per dimostrare il proprio valore. L’Italia è pronta a combattere per il riconoscimento e la gloria, e il CT Velasco e il capitano Danesi sono i primi a spingere le atlete a dare il massimo ogni volta che scendono in campo.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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