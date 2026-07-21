Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri prepara l’esordio contro l’Arezzo: tornano Politano, Vergara e Rafa Marin”

Il Napoli è pronto a disputare la prima amichevole della nuova stagione. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che la squadra di Massimiliano Allegri debutterà domani alle ore 18 allo stadio Comunale di Carciato contro l’Arezzo, al termine di un’altra giornata di intenso lavoro caratterizzata da una doppia seduta di allenamento.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, arrivano buone notizie dall’infermeria. Hanno infatti ripreso regolarmente ad allenarsi Matteo Politano, dopo la contusione all’anca destra, Antonio Vergara, che aveva accusato sintomi influenzali, e Rafa Marin, reduce da un lieve affaticamento muscolare. Tutti e tre saranno quindi a disposizione di Allegri per il primo test stagionale.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, restano invece quattro gli indisponibili. Alessandro Buongiorno non ha raggiunto il ritiro di Dimaro dopo l’infortunio al ginocchio che lo costringerà a un lungo stop. Billy Gilmour prosegue il percorso di recupero dopo la distorsione di secondo grado al ginocchio destro con lesione del legamento collaterale, infortunio che gli ha impedito di partecipare al Mondiale con la Scozia. Sam Beukema continua il lavoro personalizzato per la riacutizzazione della patologia cronica bilaterale ai tendini d’Achille, mentre David Neres segue il programma di riabilitazione dopo la terapia infiltrativa rigenerativa al ginocchio sinistro.

Sul piano tattico, Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia che Allegri ha dedicato la seduta mattutina a un lavoro specifico, dividendo l’allenamento in due fasi: inizialmente ha lavorato con centrocampisti e attaccanti, per poi concentrarsi sulla linea difensiva a quattro composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola.

Le esercitazioni del pomeriggio hanno fornito ulteriori indicazioni sulla formazione che dovrebbe partire dal primo minuto contro l’Arezzo. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport spiega che, al momento, il centrocampo titolare è composto da Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Antonio Vergara, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Matteo Politano, Rasmus Hojlund e Alisson. Un primo banco di prova importante per il nuovo Napoli di Allegri, chiamato a mettere in pratica i principi tattici assimilati nei primi giorni di ritiro.