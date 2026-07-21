21 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli-Zeballos, accordo totale: il Changuito aspetta solo il via libera. Mercato legato alle cessioni”

redazione 21 Luglio 2026
manna napoli 2.jpg

Il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro Exequiel Zeballos, uno degli obiettivi principali del mercato offensivo. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, racconta che tra il club partenopeo e il talento argentino esiste ormai un’intesa totale: il giocatore ha scelto il Napoli e attende soltanto che si creino le condizioni per il trasferimento.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’operazione è già impostata sotto il profilo contrattuale. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha raggiunto un accordo con Zeballos sulla base di un contratto quinquennale, mentre proseguono i contatti con il Boca Juniors e con il presidente Juan Román Riquelme per definire l’intesa tra i due club. La valutazione del cartellino dell’esterno argentino si aggira intorno agli 8,5 milioni di euro, pari a circa 10 milioni di dollari, ma la chiusura dell’affare resta subordinata alle uscite del Napoli.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Zeballos continua ad allenarsi con grande intensità al centro sportivo del Boca Predio di Ezeiza, pur essendo ormai fuori dal progetto tecnico. Il tecnico Rodolfo Arruabarrena lo ha infatti escluso dalla rosa dopo la decisione del giocatore di non rinnovare il contratto. L’esterno offensivo punta a lasciare il Boca Juniors già in questa sessione di mercato, evitando di attendere la scadenza del contratto a dicembre, e vuole farsi trovare pronto dal punto di vista fisico quando arriverà il momento di raggiungere Napoli.

Nel frattempo, Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia che resta da valutare anche un’altra operazione di mercato. Il Napoli continua infatti a riflettere sulla possibilità di uno scambio con il Tottenham che coinvolgerebbe i portieri Guglielmo Vicario e Vanja Milinkovic-Savic, un’ipotesi ancora sul tavolo ma tutta da verificare.

Sul fronte delle cessioni, il lavoro della società prosegue senza sosta. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport riferisce che Walid Cheddira è ormai in attesa soltanto del via libera definitivo per trasferirsi al Verona. Anche Alessio Zerbin piace al club veneto, ma sull’esterno è forte anche il pressing del Frosinone, che starebbe cercando di costruire un’operazione comprendente anche Hasa. La prima proposta da 4 milioni di euro avanzata dalla neopromossa, però, non è stata ritenuta sufficiente dal Napoli.

Infine, il mercato in uscita coinvolge anche i giovani. L’Arezzo accelera per assicurarsi Iaccarino a titolo definitivo, con una percentuale sulla futura rivendita a favore del Napoli, mentre Giuseppe Ambrosino è al centro di un duello tra Modena e Cesena, entrambe interessate all’attaccante.

Altro

ffe2d99174

Corriere dello Sport: “Napoli, Buongiorno sarà operato: stop di 3-4 mesi, Allegri perde un pilastro della difesa”

redazione 21 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-20 081546

Napoli, addio a Decibel Bellini: dopo 16 anni cambia la voce del Maradona

redazione 20 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-20 081311

Napoli tra Centenario, crescita e futuro: Antonio Corbo analizza le tre vite del club azzurro

redazione 20 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-19 085938

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri cerca soluzioni: Rafa Marin, Marianucci e Olivera aspettando il mercato”

redazione 19 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-18 083748

Repubblica: “Napoli, falsa partenza”

redazione 18 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-17 092347

Il Mattino: “Napoli, Lukaku tra permanenza e addio: Zeballos resta vicino, Gouiri nuova idea per l’attacco”

redazione 17 Luglio 2026

Ultimissime

manna napoli 2.jpg

Corriere dello Sport: “Napoli-Zeballos, accordo totale: il Changuito aspetta solo il via libera. Mercato legato alle cessioni”

redazione 21 Luglio 2026
1960b32441

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri prepara l’esordio contro l’Arezzo: tornano Politano, Vergara e Rafa Marin”

redazione 21 Luglio 2026
ffe2d99174

Corriere dello Sport: “Napoli, Buongiorno sarà operato: stop di 3-4 mesi, Allegri perde un pilastro della difesa”

redazione 21 Luglio 2026
b9bce0360b

Corriere dello Sport: “Vergara: «Rinnovo vicino e sogno Champions». Politano: «Voglio chiudere la carriera a Napoli»”

redazione 21 Luglio 2026
1783606224_Abdelatty.jpg

Egitto: il ministro Abdelatty dialoga con il suo omologo saudita per la de-escalation regionale.

Anna Gaia Cavallo 20 Luglio 2026