Corriere dello Sport: “Napoli-Zeballos, accordo totale: il Changuito aspetta solo il via libera. Mercato legato alle cessioni”

Il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro Exequiel Zeballos, uno degli obiettivi principali del mercato offensivo. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, racconta che tra il club partenopeo e il talento argentino esiste ormai un’intesa totale: il giocatore ha scelto il Napoli e attende soltanto che si creino le condizioni per il trasferimento.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’operazione è già impostata sotto il profilo contrattuale. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha raggiunto un accordo con Zeballos sulla base di un contratto quinquennale, mentre proseguono i contatti con il Boca Juniors e con il presidente Juan Román Riquelme per definire l’intesa tra i due club. La valutazione del cartellino dell’esterno argentino si aggira intorno agli 8,5 milioni di euro, pari a circa 10 milioni di dollari, ma la chiusura dell’affare resta subordinata alle uscite del Napoli.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Zeballos continua ad allenarsi con grande intensità al centro sportivo del Boca Predio di Ezeiza, pur essendo ormai fuori dal progetto tecnico. Il tecnico Rodolfo Arruabarrena lo ha infatti escluso dalla rosa dopo la decisione del giocatore di non rinnovare il contratto. L’esterno offensivo punta a lasciare il Boca Juniors già in questa sessione di mercato, evitando di attendere la scadenza del contratto a dicembre, e vuole farsi trovare pronto dal punto di vista fisico quando arriverà il momento di raggiungere Napoli.

Nel frattempo, Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia che resta da valutare anche un’altra operazione di mercato. Il Napoli continua infatti a riflettere sulla possibilità di uno scambio con il Tottenham che coinvolgerebbe i portieri Guglielmo Vicario e Vanja Milinkovic-Savic, un’ipotesi ancora sul tavolo ma tutta da verificare.

Sul fronte delle cessioni, il lavoro della società prosegue senza sosta. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport riferisce che Walid Cheddira è ormai in attesa soltanto del via libera definitivo per trasferirsi al Verona. Anche Alessio Zerbin piace al club veneto, ma sull’esterno è forte anche il pressing del Frosinone, che starebbe cercando di costruire un’operazione comprendente anche Hasa. La prima proposta da 4 milioni di euro avanzata dalla neopromossa, però, non è stata ritenuta sufficiente dal Napoli.

Infine, il mercato in uscita coinvolge anche i giovani. L’Arezzo accelera per assicurarsi Iaccarino a titolo definitivo, con una percentuale sulla futura rivendita a favore del Napoli, mentre Giuseppe Ambrosino è al centro di un duello tra Modena e Cesena, entrambe interessate all’attaccante.