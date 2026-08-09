Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku apre al Fenerbahçe: Gabriel Jesus resta il grande sogno”

Il mercato del Napoli si accende improvvisamente e sono soprattutto le operazioni in uscita a poter innescare un effetto domino. La situazione più calda riguarda Romelu Lukaku, finito concretamente nel mirino del Fenerbahçe, mentre sullo sfondo resta il grande obiettivo per l’attacco: Gabriel Jesus. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, nelle ultime ore sono arrivati segnali importanti anche sul fronte del rinnovo di Anguissa.

LUKAKU APRE AL FENERBAHÇE

Dopo aver respinto la proposta del Trabzonspor e aver inizialmente mostrato scarso interesse per un trasferimento in Turchia, Lukaku avrebbe modificato la propria posizione. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la proposta del Fenerbahçe avrebbe infatti conquistato il centravanti belga, dando il via a una trattativa che procede contemporaneamente con il calciatore e con il Napoli.

Lukaku chiederebbe un contratto biennale con uno stipendio vicino a quello attualmente percepito in azzurro, pari a circa 11 milioni di euro lordi beneficiando del Decreto Crescita. Sul fronte del cartellino, invece, resta ancora una distanza significativa: il Napoli parte da una richiesta superiore ai 10 milioni, mentre il Fenerbahçe avrebbe messo sul tavolo una prima proposta da 5 milioni.

A incidere sui conti è anche l’accordo raggiunto con il Chelsea nell’estate del 2024. I Blues hanno infatti conservato il diritto al 40% dell’eventuale futura rivendita del belga. La cessione resta comunque fondamentale per il Napoli, intenzionato a liberarsi dell’ingaggio di Lukaku, il cui contratto scade nel 2027.

PASTORELLO IN RITIRO

Come riferisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, in Turchia si parla anche di un incontro tra Sebastien Ledure, avvocato dell’attaccante, e il presidente del Fenerbahçe. Nel frattempo Federico Pastorello, agente di Lukaku, è arrivato a Castel di Sangro.

La presenza del procuratore è legata ufficialmente anche alla situazione di Vincenzo Prisco, giovane della Primavera che ha appena compiuto 18 anni e ha un contratto fino al 2027. Sul centrocampista sarebbero già arrivate diverse richieste.

Pastorello cura inoltre gli interessi di Meret, anche lui legato al Napoli fino al 2027. L’agente ha assistito all’amichevole con il Celta Vigo e incontrato il direttore sportivo Manna: inevitabile che tra gli argomenti affrontati possa esserci stato soprattutto il futuro di Lukaku, con la pista Fenerbahçe diventata particolarmente concreta.

ANGUISSA, RIPARTONO I DIALOGHI PER IL RINNOVO

Novità anche per Anguissa. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come siano ripartiti i colloqui per il prolungamento del centrocampista camerunense, il cui accordo è stato esteso dal Napoli fino al 2027 attraverso l’esercizio dell’opzione unilaterale.

A Castel di Sangro sono arrivati sia lo storico agente Maxime Nana sia Giovanni Branchini, manager italiano del centrocampista. Una doppia presenza che testimonia la volontà di tornare concretamente a discutere del futuro di Anguissa.

BADIASHILE, IL NAPOLI ASPETTA IL CHELSEA

Sul fronte degli acquisti resta invece in attesa la trattativa per Benoît Badiashile. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il difensore mancino del Chelsea rimane il profilo individuato per rinforzare un reparto condizionato dal lungo stop di Buongiorno e dai problemi di Beukema.

Il Napoli vuole impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I contatti dovrebbero entrare maggiormente nel vivo una volta conclusa la tournée internazionale del Chelsea.

LANG-AJAX PUÒ SBLOCCARE GABRIEL JESUS

Un’altra situazione potenzialmente decisiva riguarda Lang. L’Ajax resta interessato all’esterno e, secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, potrebbe arrivare a investire circa 25 milioni di euro qualora Godts dovesse trasferirsi al Paris Saint-Germain.

Ed è proprio attraverso le cessioni che potrebbe prendere forma il grande progetto offensivo del Napoli. Gli eventuali addii di Lukaku e Lang permetterebbero infatti alla società di provare a costruire l’assalto a Gabriel Jesus, in uscita dall’Arsenal.

Il brasiliano resta un’operazione ambiziosa, ma concreta nelle intenzioni del club. A rendere ancora più interessante l’intreccio è Giovanni Branchini: oltre a essere coinvolto nella situazione Anguissa, è infatti anche l’agente di Gabriel Jesus e dello stesso Allegri.

Per il Napoli, dunque, il mercato può trasformarsi in un grande domino: prima le cessioni, con Lukaku sempre più vicino a una possibile svolta, poi gli acquisti. E in cima ai desideri per l’attacco, come ribadisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, rimane Gabriel Jesus.