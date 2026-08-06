Gazzetta dello Sport: “Il solito Lukaku”

Romelu Lukaku e il Napoli sembrano ormai destinati a separarsi. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga non si è presentato al ritiro di Castel di Sangro, risultando l’unico assente. Il club ha successivamente chiarito la situazione con una nota ufficiale, spiegando che il giocatore usufruirà, di comune accordo con la società, di alcuni giorni di permesso prima di raggiungere eventualmente il gruppo.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il rinvio del rientro appare strettamente legato alle vicende di mercato. Lukaku non rientrerebbe più nel nuovo progetto tecnico costruito attorno a Rasmus Hojlund e l’elevato ingaggio del centravanti belga rappresenterebbe un ulteriore ostacolo alla sua permanenza in azzurro.

L’analisi della Gazzetta dello Sport evidenzia che Lukaku non avrebbe intenzione di restare per ricoprire un ruolo da alternativa. Una posizione già espressa anche dal suo entourage e che avrebbe reso inevitabile la ricerca di una nuova destinazione. L’assenza dal ritiro, dunque, viene interpretata come un ulteriore segnale di un rapporto ormai arrivato ai titoli di coda.

Sul fronte mercato, la Gazzetta dello Sport riferisce che l’Atlanta United continua a lavorare per convincere il centravanti a trasferirsi in Major League Soccer. Il club statunitense sarebbe pronto a garantirgli un contratto di primo livello, mentre resterebbe ancora da trovare l’intesa economica con il Napoli.

La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, vorrebbe evitare una minusvalenza dopo l’investimento sostenuto per acquistare il giocatore. Per questo motivo la valutazione del cartellino resta superiore ai dieci milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per chiudere l’operazione senza perdite a bilancio. Contestualmente, il Napoli alleggerirebbe il monte ingaggi liberandosi dello stipendio più elevato della rosa.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, Lukaku non sarebbe ancora pienamente convinto della destinazione Atlanta. Pur non escludendo un trasferimento negli Stati Uniti, il belga preferirebbe una squadra maggiormente competitiva che gli consenta di continuare a misurarsi ad alti livelli.

Tra le possibili alternative restano vive anche altre piste internazionali. La Gazzetta dello Sport ricorda l’interesse proveniente dalla Turchia, dove diversi club seguono con attenzione la situazione dell’attaccante e potrebbero soddisfare le sue richieste economiche. Sullo sfondo rimane anche l’Arabia Saudita, campionato che negli ultimi anni ha manifestato più volte il proprio interesse nei confronti del centravanti.

Al momento, conclude la Gazzetta dello Sport, l’unica ipotesi che appare sempre meno percorribile è quella della permanenza di Lukaku al Napoli. Le prossime ore saranno decisive per capire se una delle trattative in corso potrà trasformarsi nell’accordo che consentirà al belga di iniziare una nuova esperienza.