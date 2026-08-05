Gazzetta dello Sport: “Per la porta rispunta Atubolu”

Il mercato del Napoli entra nella fase decisiva. Dopo la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, che ha consentito al club di registrare una significativa plusvalenza e alleggerire i vincoli economici, la società è pronta ad accelerare sugli acquisti richiesti da Massimiliano Allegri. Le priorità restano un difensore centrale, un vice Di Lorenzo e, a sorpresa, potrebbe riaprirsi anche il dossier portiere.

Badiashile in pole: il Chelsea apre alla formula del Napoli

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Benoit Badiashile è sempre più vicino a vestire l’azzurro. I contatti con il Chelsea hanno prodotto nuovi passi avanti e i Blues sembrano ora orientati ad accettare la formula proposta dal Napoli.

L’operazione prevederebbe un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni per l’estate successiva. La necessità del Chelsea di sfoltire la rosa e monetizzare starebbe favorendo il buon esito della trattativa.

Per Allegri il francese rappresenta il rinforzo ideale per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Buongiorno e garantire maggiore solidità al reparto arretrato.

Favasuli resta il favorito come vice Di Lorenzo

Per la corsia destra il Napoli continua a monitorare Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club non considera però questo acquisto una priorità immediata e non ha intenzione di forzare i tempi, mantenendo comunque il classe 2004 in cima alla lista dei possibili rinforzi.

Spunta di nuovo Atubolu

La novità delle ultime ore riguarda invece la porta.

La Gazzetta dello Sport rivela che il Napoli ha riaperto il dossier relativo a Noah Atubolu, portiere del Friburgo già seguito la scorsa estate. All’epoca Antonio Conte preferì puntare su Milinkovic-Savic, ma l’interesse del direttore sportivo Giovanni Manna non si è mai spento.

Il portiere tedesco, classe 2002, ha un contratto in scadenza nel 2027 e avrebbe già respinto diverse proposte di rinnovo da parte del Friburgo. Il suo entourage è atteso nei prossimi giorni in Italia per incontrare sia il Napoli sia la Juventus.

Il Friburgo chiede 15 milioni

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Friburgo valuta Atubolu circa 15 milioni di euro, una cifra simile a quella che il Napoli spera di incassare dall’eventuale cessione di Milinkovic-Savic, sul quale continuano a esserci interessamenti dall’estero, anche se finora non sono arrivate offerte ufficiali.

Atubolu viene considerato un investimento di prospettiva: ha 24 anni, una notevole struttura fisica e ampi margini di crescita.

Anche il futuro di Meret pesa nelle valutazioni

L’interesse per Atubolu è legato anche alla situazione contrattuale di Alex Meret. L’attuale numero uno azzurro resta il titolare nelle gerarchie di Allegri, ma il suo contratto è destinato a scadere la prossima estate.

Per questo motivo il Napoli valuta con attenzione l’eventuale inserimento di un portiere giovane e già pronto per il futuro.

Nei prossimi giorni si capirà se il semplice interesse potrà trasformarsi in una vera trattativa, mentre il club continua a lavorare per consegnare ad Allegri una rosa il più possibile completa prima dell’inizio della nuova stagione.