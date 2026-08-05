Gazzetta dello Sport: “Napoli, destini opposti”
Il Napoli si prepara ad accogliere due dei suoi giocatori più attesi. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono infatti attesi oggi nel ritiro di Castel di Sangro, dove inizieranno ufficialmente la preparazione agli ordini di Massimiliano Allegri dopo le vacanze successive al Mondiale.
Il loro rientro, però, arriva con prospettive molto diverse. Se De Bruyne rappresenta uno dei pilastri del nuovo progetto tecnico, il futuro di Lukaku appare invece sempre più lontano dall’azzurro.
De Bruyne riparte da Napoli e da Allegri
Come racconta la Gazzetta dello Sport, De Bruyne ha già riassaporato il calore della città partecipando, a proprie spese, alla grande festa per il Centenario del Napoli in piazza del Plebiscito. Un gesto molto apprezzato dai tifosi, che hanno accolto il fuoriclasse belga con grande entusiasmo.
Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha già avuto un primo contatto con Allegri proprio durante le celebrazioni e nei prossimi giorni i due approfondiranno gli aspetti tecnici del progetto.
L’allenatore potrebbe impiegare De Bruyne come mezzala offensiva, trequartista o, all’occorrenza, anche in cabina di regia, sfruttandone qualità, esperienza e leadership soprattutto nelle sfide di Champions League.
Lukaku verso l’addio
Situazione differente per Romelu Lukaku. Dopo aver contribuito alla conquista dello scudetto nella stagione 2024-25, il centravanti belga si presenterà comunque in ritiro, pur sapendo che la sua permanenza appare sempre più complicata.
La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Napoli continui a ritenere troppo pesante il suo ingaggio rispetto al nuovo assetto economico del club, mentre il giocatore desidera tornare ad avere un ruolo da protagonista.
La destinazione più concreta resta la MLS, con l’Atlanta United che continua a seguire con interesse l’attaccante. Per lasciarlo partire, però, il Napoli chiede circa 10 milioni di euro per il cartellino.
Prima amichevole contro l’Osasuna
De Bruyne e Lukaku potrebbero assistere già oggi, da bordocampo, all’amichevole contro l’Osasuna, in programma alle 18.30 a Castel di Sangro.
Per Allegri sarà un test importante per valutare la crescita della squadra, che dovrebbe schierarsi ancora con il 4-3-3. Tra i protagonisti attesi figurano Rafa Marín al centro della difesa insieme a Rrahmani, Vergara nel ruolo di mezzala e Hojlund come riferimento offensivo.
Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbero trovare spazio anche McTominay, Lang e Olivera, pronti a mettere minuti nelle gambe dopo il rientro.
Con l’arrivo dei due nazionali belgi, il Napoli ritrova esperienza e qualità, ma mentre De Bruyne è destinato a diventare uno dei punti fermi della stagione, il futuro di Lukaku resta ancora tutto da definire.