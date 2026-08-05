5 Agosto 2026

Documenti falsi e truffa, volto “noto” della tv arrestato a Ischia

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
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ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Per uno sconto si può andare anche in carcere, capita anche se sei un volto “noto” della Tv. Siamo a Ischia e i carabinieri della locale stazione sono impegnati nei controlli al porto quando notano un uomo che sta per lasciare l’isola.

Scatta il controllo. Lui ha 56 anni e si mostra quasi sorpreso dal fatto che i carabinieri non lo riconoscano. Dice di avere partecipato alla nota trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi. I militari ovviamente continuano la perquisizione. Il 56enne fornisce la propria carta di identità, è autentica ma, in borsa, c’è anche un’altra carta di identità. Anche il secondo documento è intestato al 56enne ma con la differenza che la residenza risulta essere Barano d’Ischia. Dagli accertamenti emerge che lo scorso 3 agosto l’uomo aveva acquistato un biglietto per Ischia usufruendo del prezzo agevolato riservato ai residenti isolani. Poco prima del controllo, i carabinieri hanno accertato che aveva provato lo stesso raggiro. Così il 56enne napoletano è stato arrestato per possesso di documento falso, dovrà rispondere anche di truffa in danno della compagnia di navigazione.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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