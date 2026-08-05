5 Agosto 2026

Malta raddoppia l’importo minimo delle multe per i turisti

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Abela-Malta-fonte-Doi.jpg.jpeg

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha raddoppiato l’importo minimo delle sanzioni amministrative elevate sul posto ai turisti, portandolo da 25 a 50 euro, in seguito all’entrata in vigore, martedì, di una nuova disposizione normativa.

Il primo ministro Robert Abela ha annunciato il provvedimento, definendolo un ulteriore passo per garantire maggiore ordine e rispetto nei confronti delle comunità locali. Abela ha sottolineato che un’applicazione efficace della legge è nell’interesse di tutti e ha assicurato che l’esecutivo continuerà ad adottare le misure necessarie per tutelare l’ordine pubblico. Le multe sul posto sono state introdotte il mese scorso in risposta alle preoccupazioni per i comportamenti antisociali di alcuni turisti, in particolare nelle aree a maggiore afflusso turistico dell’isola.

Le sanzioni si applicano esclusivamente ai residenti non abituali, ossia ai visitatori che non sono cittadini maltesi né titolari di un permesso di residenza a Malta. La normativa prevede inoltre che i turisti che si rifiutano di pagare immediatamente la sanzione possano vedersi sequestrare dalla polizia il passaporto o la carta d’identità fino all’avvenuto pagamento. Le nuove misure fanno seguito alla diffusione, durante l’estate, di numerosi video sui social media che mostravano turisti intenti a disturbare i residenti e a violare la legge.

Lo scorso mese il ministro degli Affari Interni e della Sicurezza, Glenn Bedingfield, ha inoltre annunciato che i non residenti destinatari di una multa sul posto, o di più sanzioni per un importo complessivo pari o superiore a 200 euro, potranno essere espulsi da Malta prima della conclusione della loro vacanza. Un’apposita disposizione conferisce al responsabile principale dell’immigrazione il potere di revocare il permesso di soggiorno del visitatore qualora, dopo aver valutato le circostanze del caso, ritenga che la sua permanenza nel Paese sia contraria all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o all’interesse pubblico.

– Foto Doi –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Sfollati-Gaza-1.jpg

Gaza, Board of Peace “Ritiro Idf oltre la Linea Gialla avverrà solo dopo il disarmo di Hamas”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Ceuta-2.jpg

Marocco, fonti governo “La gestione dei flussi migratori rappresenta una responsabilità condivisa”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
xc9.jpeg

Il Maradona si rifà il look, presentato il progetto di restyling dello stadio per Euro 2032

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
Algeria-incendio-IPA-1.jpg

Otto incendi ancora attivi in Algeria, mobilitati anche i mezzi aerei

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026
20241018_0952.jpg

Via libera definitivo della Camera all’istituzione dell’Area Marina Protetta di Capri, Pichetto “Difendiamo uno dei tratti più preziosi del Mediterraneo”

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
Venezuela-1.jpg

Egitto, il ministro degli esteri Abdelatty sente l’omologo venezuelano: sostegno e vicinanza dopo il terremoto

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026

Ultimissime

transform

Gazzetta dello Sport: “Per la porta rispunta Atubolu”

redazione 5 Agosto 2026
Baresi-12.jpg

Una marea rossonera per Baresi, a Milano l’ultimo saluto al “Piscinin” / Fotogallery e Video

redazione 5 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-05 093149

Gazzetta dello Sport: “Napoli, destini opposti”

redazione 5 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-05 084316

Repubblica: “Nuovo Maradona, presentato il progetto. Ma il Napoli guarda ancora allo stadio di proprietà”

redazione 5 Agosto 2026
Sfollati-Gaza-1.jpg

Gaza, Board of Peace “Ritiro Idf oltre la Linea Gialla avverrà solo dopo il disarmo di Hamas”

Anna Gaia Cavallo 5 Agosto 2026